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Мужчина спас соседей из пожара во Владимирской области

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10 февраля. ПРАВМИР. Мужчина спас из пожара семью в населенном пункте Ковров-35 Владимирской области.
Мужчина спас соседей из пожара во Владимирской области
Фото: Вконтакте

Возгорание произошло утром 8 февраля. По словам Юрия Тукина его жена в 6:20 утра вышла на работу, но сразу вернулись домой, сообщив о задымлении в подъезде и стонах из-за двери соседней квартиры.

Мужчина взял монтировку, определил, из какой квартиры идет дым, и вскрыл дверь. В прихожей полыхал огонь. Юрий обнаружил около двери мужчину и вынес его в подъезд на первый этаж.

«Соседи знали, в горящей квартире должна была находиться еще и женщина. Взяв два ведра воды, Юрий вернулся в горящую квартиру, вылил воду на горящие вещи и прошел внутрь помещения в поисках женщины. На подмогу подоспели пожарные из воинской части, которых вызвали очевидцы. Они нашли в комнате женщину и вынесли ее на улицу», – сообщает в социальной сети Вконтакте Наталья Никитина, специалист по связям с общественностью пожарной охраны Коврова.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на всю площадь дома. Из-за того, что в доме и межэтажные, и межкомнатные перекрытия деревянные и имеют пустоты, пожар мог уничтожить весь дом целиком.

Мужчина, которого Юрий Тукин спас из огня, получил 40% ожогов тела, женщина отделалась отравлением угарным газом.

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