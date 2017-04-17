Мужчина спас соседку из пожара в Пермском крае

17 апреля. ПРАВМИР. Мужчина спас соседку из пожара в пермском городе Кунгуре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пожар произошел в квартире на втором этаже шестиэтажного дома. На стук соседа в квартиру, из которой валил дым, никто не реагировал, но был слышен стон.

«Мужчина ломом выбил входную дверь квартиры и увидел что в квартире сильное задымление», – цитирует сайт 59.ru представителя пресс-службы.

В дыму мужчина обнаружил 49-летнюю женщину, которую вынес на свежий воздух. После этого водой залил тлеющие постельные принадлежности и матрац на кровати.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.