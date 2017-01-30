Мужчина вынес пенсионерку из горящего дома в Волгограде

Инцидент произошел на улице Саранской. Дым привлек внимание одного из автомобилистов, проезжавших мимо. Мужчина остановился, вышел из машины, осмотрел дом и вынес из пожара 81-летнюю женщину.
Пенсионерка осталась жива, ее госпитализировали с ожогами.
О случившемся стало известно благодаря сообщению в одной волгоградских групп в соцсети Вконтакте. «Спасибо таким людям, кто неравнодушен к другим… Мужик просто мимо ехал, остановился и помог, удачи и добра тебе. Спасибо за помощь», – написал пользователь, который стал очевидцем спасения.
Отмечается, что мужчина, совершивший поступок, пожелал остаться неизвестным.