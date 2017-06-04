Мужчина застрелил девять человек в Тверской области

4 июня. ПРАВМИР. Массовое убийство произошло накануне в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе «50 лет Октября». Мужчина расстрелял девять человек.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, житель Москвы 1972 года рождения ночью распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате чего погибло 9 человек – четыре женщины и пять мужчин.

Во время стрельбы нескольким людям удалось скрыться, одна из потерпевших спряталась под оделяло, сообщил представитель УМВД по региону Вадим Левшин. Выжившим удалось позвонить в полицию. Нападавший задержан.

По сообщению источника РИА Новости, стрелявший был, предположительно, электриком, которого позвали помочь по хозяйству.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 9 человек. В Тверскую область направлена бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СК России.

Напомним, ранее крупнейшее в России за последнее время массовое убийство произошло 22 апреля 2013 года в Белгороде — мужчина устроил бойню прямо в центре города, расстреляв прохожих и продавцов магазина. Тогда погибло 6 человек. Столько же погибло 7 ноября 2012 года, когда юрист московской фирмы «Ригла» Дмитрий Виноградов пришел на работу с двумя карабинами и открыл огонь по коллегам.