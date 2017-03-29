Музыка на стихи Ольги Седаковой прозвучит в Москве

29 марта. ПРАВМИР. Творческий вечер поэта и переводчика Ольги Седаковой пройдет в культурном центре Покровские ворота в Москве.

Вечер посвящен беседам о музыке и поэзии. Будет звучать музыка Валентина Сильвестрова, Александра Вустина и Сергея Ахунова, написанная на стихи Седаковой. Ее исполнят лауреаты международных конкурсов: Яна Иванилова (сопрано), Рустам Комачков (виолончель), Юрий Полубелов (фортепиано).

Вечер пройдет в поддержку благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям», которым руководит Елена Альшанская.

Мероприятие состоится 4 апреля в 19:00 в культурном центре «Покровские ворота» по адресу: ул. Покровка, 27, стр 1.