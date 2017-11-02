МВД наградило 9-летнего мальчика за спасение сестры из пожара

Почетную грамоту и ценные подарки юному герою вручили начальник районного ОМВД, представительница общественного совета и неравнодушная жительница поселка, которая и рассказала полицейским о поступке мальчика.
Пожар в частном доме, где живет семья Аристовых, произошел поздно вечером, когда родителей не было дома. Возгорание случилось из-за замыкания электропроводки. 9-летний Саша проснулся от шума и увидел, что в доме уже горят вещи и мебель. Не поддавшись панике, он побежал в комнату, где спала его сестра, и вынес ее из горящего дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Торжественное награждение за храбрость и проявленный на пожаре героизм прошло в школе, где учится мальчик.