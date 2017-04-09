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Мы точно знаем, что Господь хочет от нас

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Люди в Иерусалиме не были готовы к проповеди о Царстве, которое не от мира сего. А мы готовы?
Мы точно знаем, что Господь хочет от нас
Фото: baron0101.photosight.ru

Когда Христос входил в Иерусалим – толпа приветствовала Его. Осанна, аллилуйя, пальмовые ветви, одежды под ногами ослицы и обещания скорого торжества. И сколько бы ни скрежетали зубами книжники и фарисеи – Христос в тот момент явно побеждал. Вошёл в Храм, где вёл себя как хозяин, разогнал местных воротил и спокойно ушёл – побоялись даже тронуть. Тем самым показал, кто тут главный и наверняка завоевал ещё больше популярности: Такой, думали люди, сможет победить. Прогнал меновщиков – прогонит и римлян.

Если бы в то время составляли рейтинги и проводились выборы – наверняка Он бы легко обогнал всех прочих кандидатов. Большинство в Иерусалиме было на Его стороне.

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Однако прошло всего несколько дней и Иисус проигрывает выборы. И это были очень страшные выборы. Вместо Сына Давидова народ выбирает для помилования Варавву – не то разбойника, не то революционера. В кино Варавву почему-то всё время показывают каким-то страшным уродом, но в Писании об этом ничего не сказано, кроме того, что Варавва – убийца с политическим подтекстом.

Да, против Христа работали, как сейчас сказали бы, политтехнологи и включили «админресурс», и вообще это был момент накануне праздника, когда надо о Боге думать, а не по митингам ходить. К тому же Он был под следствием и поддерживать Его было опасно – но толпа у ворот Иерусалима ведь именно этого и хотела, чтобы Царь столкнулся с римской властью. Хотела – но не пришла поддержать.

И толпу, в общем, можно понять – люди ждали, что им восстановят мощь земного государства и прогонят захватчиков. Люди не были готовы к проповеди о Царстве, которое не от мира сего.

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Но мы-то готовы. Мы все многократно слышали о том, что Господь не в рукотворных храмах живёт и что Он разоряет советы князей и вообще не рекомендует полагаться на сынов человеческих.

И мы точно знаем, что Господь хочет от нас. В любой непонятной ситуации, при выборе между любыми общественными силами или между большинством и меньшинством – надо выбирать верность Богу, а не чему-то иному. И мы знаем, как выглядит верность Ему.

Когда схлынуло торжество и приблизился ужас, и предатель уже договорился с синедрионом – Господь всё-таки обратился с просьбой к своим ученикам. Он не просил заготовить оружие. Он не просил найти пути отхода. Он не просил покарать или обличить предателя.

В Гефсимании Он просил просто побыть рядом и молиться вместе. Не спать, когда ближнему тяжело и страшно. И это может каждый из нас.

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