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Мы за ценой не постоим!

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О том, как быть с символикой Дня победы на упаковках с кефиром и фаршем, размышляет протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса б. Скорбященского монастыря.
Мы за ценой не постоим!
Протоиерей Александр Ильяшенко

Протоиерей Александр Ильяшенко

– Отец Александр, почему так нещадно эксплуатируется символика Дня победы? Появляются георгиевские ленточки на молочных и мясных продуктов, да где только не появляются…

– Ответ здесь простой. В эпоху капитализации деньги решают все. Какой простой и доходчивый призыв: «Мы за ценой не постоим!» То есть буквально прокричать: «Приходите, ребята, раскошеливайтесь! Мы готовы на все, чтобы вы оставили ваши денежки у нас». Стремление нажиться любой ценой говорит о том, что у людей единственная цель в жизни –  деньги, не важно, в какой валюте. Чем больше денег в кармане, тем лучше, все остальное для этих торгашей не имеет значения. Они готовы переступать через любые границы для достижения своей цели. А,  может быть, никогда их и не имели, этих границ.  

У потребителя есть неотразимый аргумент против любого производителя – отказаться от предлагаемой услуги. Лет тридцать-сорок назад, в газетах появилось сообщение о том, что в Греции производители поднимают  цену на мясо. Как известно, Греция –  страна жаркая, люди не стали долго думать, сплотились и в течение двух-трех дней мясо не покупали. Цены вернулись на прежний уровень.

–  Раз есть предложение, то есть и спрос. Иначе, чего бы производителям делать роллы «День победы» или на георгиевскую ленту на упаковке с фаршем, если их категорически никто бы не покупал?

– Давайте условно, конечно, разделим жителей нашей страны на народ и на «пипл». Пипл схавает. Народ может достойно выражать свое недовольство. Причем самым гуманным, демократическим способом – с презрением отвернуться от такого низкопробного производителя.

– То есть не жаловаться, не возмущаться, не оскорбляться?

– Возмущаться и оскорбляться – палка о двух концах. Антиреклама – тоже реклама. Как с той самой «Матильдой». Я внимательно неоднократно просмотрел трейлер. Фильм называется «исторический блокбастер года» – так в трейлере позиционирует его производитель. Очевидно, от скромности он не умрет. Того, что я увидел в трейлере, достаточно, чтобы назвать фильм «псевдоисторический блокбастер года». Но у этого фильма уже хорошая реклама, о нем все знают и говорят, хотя он еще не вышел…

И «Матильда» здесь очень даже в контексте обсуждаемой темы. Человек, который законно гордится своей Родиной, должен вести себя с благородным презрением по отношению к тем, кто пытается торговать нашей историей – не важно, псевдо ли исторический это фильм или георгиевская ленточка на тапочках. Если ты считаешь это недостойным, просто проходи мимо, игнорируй,  не покупай.

– Но вот до революции были же, скажем, конфеты, связанные с победой в войне 1812 года, а австрийские  конфеты «Моцарт» – популярный во всем мире брэнд. Где грань?

–  В том, что, допустим, имя Моцарта поместили на коробки хороших, дорогих конфет, которые просто так не купишь – это дорогой подарок, – нет покушения на то, что называется святым и ценным. Нет опошления, принижения.

Давайте представим себе, что хорошо оформленную коробку хороших конфет предложат с портретом Пушкина. Если это качественная, сделанная с душой продукция, то почему бы и нет?

То же самое с конфетами с какой-то символикой 1812 года, или современные – красивые, с орденом Отечественной войны на коробке. Мне кажется, ничего страшного здесь нет – все сделано со вкусом, бережно.

Другое дело, когда именно символику грубо эксплуатируют, чтобы быстрее по горячим следам, что называется, сорвать барыш. Мне кажется, тут очень важна мотивация. Используя чье-то имя или какой-то образ, не принижаешь ли ты этот образ или это имя? Не используешь ли в грубых, корыстных целях? Пожалуйста, торгуйте и прибыль получайте, но совесть-то надо иметь. Нельзя это делать бессовестно!

Мне кажется, дело в намерениях: или сорвать побольше и побыстрее за свой товар сомнительного качества, или же сделать нечто такое, что своим высоким качеством привлечет внимание, и что у тебя с благодарностью приобретут. Если у человека есть вкус, есть бережное отношение к своему делу и к своим соотечественникам, он определит, где проходит грань допустимого. Если же это просто торгаш, то чем больше людей пройдут мимо, не поддержат кошельком, вниманием, то, в конце концов, и недопустимой продукции и рекламы станет меньше.

Записала Оксана Головко

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