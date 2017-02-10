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На Алтае собака спасла брошенного матерью на холоде ребенка

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10 февраля. ПРАВМИР. Правоохранительные органы в Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении женщины, оставившей в неотапливаемой веранде дома без одежды и питания своего двухлетнего сына. Мальчик выжил благодаря тому, что несколько дней его грела своим теплом собака.
На Алтае собака спасла брошенного матерью на холоде ребенка
Фото: соцсети

«Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, в ходе которой выявлены признаки уголовно наказуемого деяния. В январе этого года жительница Локтевского района оставила своего двухлетнего сына в беспомощном состоянии в неотапливаемой веранде дома, без одежды и питания. Малыша своим телом согревала собака – это и спасло ему жизнь», – сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Мальчику, которого случайно обнаружил посторонний человек, в связи с переохлаждением оказывается медицинская помощь. После обнаружения сына мать не возвращалась домой еще 4 дня. В отношении женщины открыто уголовное дело по статье «заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству».

Как сообщили в следственном управлении СК по Алтайскому краю, сейчас проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики. Следствие намерено дать правовую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входила профилактическая работа с неблагополучными семьями. СУ СК по региону обратилось в прокуратуру с ходатайством о передаче из ОВД материалов уголовного дела в отношении матери мальчика.

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