На депутатов, участвующих в акции против передачи Иссакия РПЦ, пожаловались в прокуратуру

8 февраля. ПРАВМИР. В Петербурге полиция обратилась в прокуратуру в связи с проведением депутатами Законодательного собрания акции против передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви.

Митинг проводился в формате встречи депутатов с избирателями. В акции приняли участие от 2 до 5 тысяч человек.

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов, выступая с докладом в городском парламенте, сообщил, что до момента сбора и встречи с избирателями нарушений не было, но в ходе мероприятия, когда стала использоваться звукоусиливающая аппаратура и появились темы, не связанные со встречей с избирателями, у ГУ МВД возникли вопросы.

«Мы подготовили соответствующие документы, и в связи с тем, что депутаты по решению Конституционного суда пользуются определенной неприкосновенностью, эти документы направили для рассмотрения в прокуратуру Петербурга о нарушениях трех депутатов Законодательного Собрания», – цитирует Умнова ТАСС.

Формат встречи с избирателями депутаты выбрали в связи с тем, что городские власти митинг против передачи собора Церкви согласовывать отказались. Во встрече участвовали пять депутатов-оппозиционеров – Оксана Дмитриева, Максим Резник, Борис Вишневский, Сергей Трохманенко и Алексей Ковалев. На прошлой неделе Заксобрание приняло в первом чтении поправки в городской закон о статусе депутатов, которые потребуют у местных парламентариев согласовывать встречи с избирателями в форме публичных мероприятий.