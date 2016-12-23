На Донбассе при обстреле храма разрушена воскресная школа (+фото)

23 декабря. ПРАВМИР. В Донецкой области Украины снарядом разрушено здание воскресной школы храма.

По предварительным данным, по городу Дебальцево со стороны линии фронта было выпущено 10 снарядов, использована артиллерия калибра не менее 150 мм, запрещенная Минскими соглашениями, сообщается на сайте Горловской и Славянской епархии.

Один из снарядов попал на территорию Александро-Невского храма. При обстреле существенно пострадало здание воскресной школы: полностью разрушена одна стена и частично – остальные. К счастью, в школе в это время не было детей. В самом храме выбиты окна, посечен осколками фасад и пробита металлическая дверь, а также поврежден новый купол, стоящий на земле. Человеческих жертв нет.

Кроме того, от обстрела пострадали школа № 3, детсад и жилые дома. Сведений о погибших и раненых на данный момент нет.