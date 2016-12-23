На Донбассе при обстреле храма разрушена воскресная школа (+фото)

По предварительным данным, по городу Дебальцево со стороны линии фронта было выпущено 10 снарядов, использована артиллерия калибра не менее 150 мм, запрещенная Минскими соглашениями, сообщается на сайте Горловской и Славянской епархии.
Один из снарядов попал на территорию Александро-Невского храма. При обстреле существенно пострадало здание воскресной школы: полностью разрушена одна стена и частично – остальные. К счастью, в школе в это время не было детей. В самом храме выбиты окна, посечен осколками фасад и пробита металлическая дверь, а также поврежден новый купол, стоящий на земле. Человеческих жертв нет.
Кроме того, от обстрела пострадали школа № 3, детсад и жилые дома. Сведений о погибших и раненых на данный момент нет.