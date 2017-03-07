На Евгения Ройзмана пожаловались из-за сундука, сколоченного из икон

7 марта. ПРАВМИР. Обращение от женщины, которую возмутил экспонат из икон в музее мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, поступило в прокуратуру Свердловской области.

У надзорного ведомства есть семь дней, чтобы определить, будет ли прокуратура проводить проверку по данному факту, или это подведомственно другому учреждению, сообщает Интерфакс со ссылкой на Марину Канатову старшего помощника прокурора региона по связям со СМИ и общественностью.

Сам Ройзман рассказал в фейсбуке, что речь идет о сундуке послереволюционного времени.

«У меня в музее Невьянская икона есть уникальный экспонат – сундук сколоченный из икон. Купил я его у знаменитого вологодского собирателя Миши Сурова. А потом привез из экспедиции еще один, из больших икон, но хуже сделанный», – пишет Ройзман в фейсбук.

«Это в 1929-30 году, в годы коллективизации массово закрывали церкви, а иконы выдавали на колхозные нужды. Я видел сцены клубов, сколоченные из икон, двери сараев, поилки для скота, столешницы, разделочные доски и даже не скажу, что еще. Иконы массово сжигали, выбрасывали, на них, вместо дров ходили паровозы, так что тем, из которых сколотили сундуки, еще повезло», – пишет политик.

«А еще у меня в музее есть створки шкафа, выпиленные из огромной иконы Сошествия Святого Духа на Апостолов. Витя Махотин нашел его на помойке и я выпросил эти створки у него, а еще две были у знаменитого кузнеца Александр Лысякова, это он, кстати, сковал мне подставку под сундук. Еще у меня есть иконы, порубленные топором, расстрелянные, с выцарапанными глазами и я их храню и берегу из уважения к мастерам и в назидание потомкам. Я считаю это важным», – написал Ройзман.

По его словам, несколько дней назад в музей пришла женщина, которая «пыталась показать возмущение этими экспонатами, грозилась привести журналистов, священников и прокуратуру и привлечь меня к уголовной ответственности за оскорбление и надругательство». Ройзман связал этот инцидент с предстоящими выборами губернатора области.