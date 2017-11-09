На фестивале «Вечевой колокол» покажут 300 православных фильмов

9 ноября. ПРАВМИР. В Краснодаре 13 ноября откроется XIX Кубанский фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол».

Ежегодный кинофорум традиционно соберет фильмы-призеры крупнейших ведущих православных кинофестивалей России, Украины, Белоруссии, Сербии. К просмотру на фестивале в этом году отборочная комиссия приняла более трехсот кинолент. Среди них работы независимых отечественных и зарубежных киностудий, сообщает пресс-служба краснодарского Министерства культуры.

Жюри «Вечевого колокола» возглавляет штатный священник Свято-Троицкого собора Краснодара протоиерей Андрей Кравченко. Помимо него выбирать лучшие фильмы будут кинокритик Александр Богатырев из Санкт-Петербурга, писатель Виктор Лихоносов, президент международного православного кинофестиваля «Встреча» монахиня София из Обнинска Калужской области, а также краснодарские кинодеятели, представители кубанской митрополии.

Торжественная церемония открытия XIX фестиваля «Вечевой колокол» пройдет 13 ноября в большом концертном зале Государственного академического Кубанского казачьего хора.

Бесплатные показы фестивальных фильмов пройдут в малом концертном зале Кубанского казачьего хора с 14 по 16 ноября. Помимо киносеансов на кинофоруме пройдут встречи с митрополитом Исидором, краевыми и городскими властями, творческие встречи для студентов и педагогов ведущих вузов города, а также пресс-конференция и семинар, посвященный проблемам современного православного кинематографа.

В 2017 году фестиваль посвятят Году экологии, 80-летию образования Краснодарского края, 225-летию освоения казаками кубанских земель и десятилетию объединения Русской православной церкви в России и за рубежом.