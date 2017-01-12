На Камчатке умер мужчина, к которому хулиганы не пустили «скорую помощь»

12 января. ПРАВМИР. В Петропавловске-Камчатском хулиганы не дали проехать автомобилю «скорой помощи», который ехал по вызову к молодому мужчине. В результате задержки врачей мужчина умер.

Как следует из релиза Следственного комитета, 10 января 21-летний мужчина вместе со своим братом находился в одной из квартир по улице Циолковского. В какой-то момент мужчине стало плохо, и его брат вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Приехавшие врачи констатировали смерть молодого человека.

«Со слов медицинского персонала бригады скорой медицинской помощи, своевременно оказать медицинскую помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду автомобиля скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении СК.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников медицинского персонала бригады скорой медицинской помощи», – отмечает следствие.

И. о. заместителя главного врача городской станции скорой помощи Галина Куликова полагает, что шанс спасти мужчину был, если бы не хулиганы, преградившие проезд машине медиков. «Первые шесть минут сердце может среагировать на адреналин, то есть забиться. Поэтому они и мчались и летели, чтобы успеть в эти первые минуты», – цитирует Куликову ТАСС.

По данным станции скорой помощи, карета с бригадой медиков добралась до места экстренного вызова всего за три минуты, еще 10 минут понадобилось на то, чтобы автохулиганы пропустили автомобиль.

«На подъезде к улице Циолковского дорогу перекрыл автомобиль. На просьбы бригады освободить дорогу водитель не реагировал. Затем пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде: угрожал, запрыгивал на капот», – говорится в сообщении «скорой». По данным медиков, свидетелями происшествия стали жильцы дома.