На казаков, поддержавших Алексея Навального, наложили епитимью

4 мая. ПРАВМИР. На шестерых казаков в Краснодаре наложили епитимью, после того как некоторые из них выступили на пресс-конференции в штабе Алексея Навального.

«На совете атаманов города войсковой священник Иоанн Гармаш на полгода отлучил от церкви шестерых казаков, часть из которых выступили с критикой президента Владимира Путина», —сообщил казак Евгений Панчук, его процитировал портал «Юга.ру».

В Екатеринодарском районном казачьем обществе подтвердили факт наказания. «Это епитимья — вид церковного наказания. Каков срок епитимьи и за что она была наложена, неизвестно», — сообщили там.

Епитимью наложил протоиерей Иоанн Гармаш, духовник Кубанского казачьего войска. Он отказался комментировать свое решение, сославшись на тайну исповеди.

Ранее Евгений Панчук выступил на встрече Екатеринодарского дискуссионного клуба с критикой президента России Владимира Путина.

В частности, он рассказал, что не все казачество поддерживает Путина и выступает против Навального. По его словам, казаки, которые пришли, чтобы соврать открытие штаба оппозиционного политика в Краснодаре, составляют один процент от численности реестровых казаков.

«20 казаков засветились, как будто бы пришли блокировать штаб Навального, а народ теперь думает, что все казаки Кубани против них пошли — против молодежи, против народа. Пытаются нас с вами стравить, пытаются детей запугать нами — пришли взрослые дяди с кинжалами. Мы как страшилка для народа — «верная гвардия Путина, за него умрем, а все остальные — агенты Госдепа». Постоянно говорят, что все остальные — агенты Госдепа, теперь вот я стал агентом Госдепа», – говорил тогда Панчук.