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На кресте ты никто: позорник, неудачник и лох

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“В кодексе самурая, где главное – не «потерять лицо», есть предписание: не можешь бороться – самоубейся, откуси себе язык и захлебнись своей кровью. А можно смириться и принять всё то, что с тобой происходит и от тебя, от твоей самости, уже не зависит. Довериться ДРУГОМУ. Довериться Христу.” Как идти за победой в немощи, рассказывает священник Сергий Круглов.
На кресте ты никто: позорник, неудачник и лох
Фото: tatarstan-mitropolia.ru

Крест не только несут, на нем пребывают

Священник Сергий Круглов

Священник Сергий Круглов

В дни Крестопоклонной много раздается слов о кресте, и в проповедях, и в разговорах…

Только больше всего – о кресте, который несут.  О кресте трудностей нашей жизни, болезней, скорбей, житейских неудач, который мы смиренно принимаем и несем вслед за Христом…

Но ведь крест – не только тот, который несут. Крест – еще и тот, и более всего тот, на котором ПРЕБЫВАЮТ. Висят распятыми.

И вот об этом кресте говорить труднее всего. Тем более, что речь о пребывании на кресте понятна не просто «всем добрым людям», которые готовы воспринять мысль о своих личных болячках и проблемах как о кресте, то есть «сакрализовать» всё это, – она понятна только христианам. Тем, кто знает Христа и идет за Ним из нынешней временной жизни – в жизнь подлинную и вечную.

На кресте ты – позорник, неудачник и лох

У святителя Димитрия Ростовского есть слова:  «И Самому Господу нашему Иисусу Христу Крест есть и похвала, и слава, ибо Он не столько прославился, творя многие чудеса, просвещая слепых, исцеляя хромых, очищая прокаженных, восставляя с одров расслабленных и воскрешая мертвых, сколько прославился, претерпевая Крест. Не напрасно Златоуст называет святой Крест славой Сына Божия, говоря: «Крест – слава Сыну, как и Отцу слава Сын. Славится Отец в Сыне Своем, славится и Сын через Крест Свой».

Претерпевая крест…

Какая же в этом претерпевании – слава?

Собственно говоря, никакой.

Сплошное позорище.

Говорят: «На миру и смерть красна», но крест как раз и отвергает этот самый «мир», отторгает его от себя по самой неотмирной природе своей.

Когда ты действительно на кресте – ты для мира никто, ничтожнейший из ничтожных, никак не герой, не победитель, но позорник, слабак, неудачник, лох, ты не оправдал свое призвание, не ответил за свой базар, ты опарафинил свои же проповедуемые идеалы, не исполнил свою миссию, то, о чем ты вещал как о спасении, обернулось, в твоем же лице, неудачей, слабостью, невнятицей…

Фото: VK / Симбирская митрополия

Фото: VK / Симбирская митрополия

Закон был дан Богом, чтобы человек познал свою немощь

Однажды об этом же говорил  апостол Павел.  Он обращался к христианской общине в Галатии – области , которая находилась на месте современной Турции (в восточной Фригии, Каппадокии и центральной Анатолии).  Жители  Галатии, потомки появившихся в тех местах в 281 году до нашей эры  в результате великого переселения восточных кельтов (галлов), отличались воинственностью, а также строгостью и простотой нравов.

Такие народы обычно бывают глухи к компромиссам, их вера отличается прямотой и однозначностью, и неудивительно, что именно среди галатов возник спор: принимать ли христианам закон Моисеев или нет, нужно ли им проходить обрезание и строго соблюдать все ветхозаветные заповеди, и если нет, то не будет ли такое пренебрежение законом не столько принятием свободы во Христе, сколько потаканием греховным человеческим слабостям?

Павел (побывавший у галатов во время своего так называемого «второго  апостольского путешествия») напоминает местным христианам, что как бы ни тщился исполнить человек установления закона Моисеева, он никогда в этом не преуспеет, что и сам-то закон дан Богом скорее не для того, чтоб человек его исполнил и пребывал от этого в гордом довольстве, сколько для того, чтоб человек, пытаясь исполнить всё предписанное, смирился перед Богом и  познал свою немощь, невозможность силами своей природной добродетели хоть как-то приблизиться к Богу.

Что Бог Сам в Своем Сыне Иисусе приблизился к нам грешным, что он сам, Павел, был из фарисеев фарисей и тщился исполнить все заповеди до йоты, но познал, что никто не может спасти себя сам, а спасает нас только Спаситель, и не по заслугам нашим, а по Своей любви и милости к нам, и мы должны это принять как бескорыстный дар от Него, что человек может спастись не столько делами и «заслугами», сколько верой во Христа…

Так вот, Павел, обращаясь к галатам, сказал:

«Я же не стану хвалиться ничем, кроме креста Господа нашего Иисуса Христа. На этом кресте был распят мой мир, и сам я был распят для мира». (Гал. 6, 14)

Распят мой мир…

Мой мир – мои представления о том, что правильно, что неправильно,  что подобает, что не подобает, что я должен, чего я не должен, оглядка на мнение окружающих, попытка «сохранить лицо», и все такое прочее.

Распят и мой мир, то есть моя привычная система представлений о жизни, и я распят.

Что значит – распят?

А попросту вот что: когда висишь на кресте, прибитый за руки и ноги, то не можешь никуда дернуться. Не можешь чего-то изменить, на что-то повлиять.

И вынужден подохнуть, как-то убить сам себя в приступе самостного отторжения. Как? Не знаю. Специалисты по истории Японии, например, рассказывают, что в кодексе самурая, в котором главное – не «потерять лицо», есть предписание: не можешь бороться – самоубейся, откуси себе язык и захлебнись своей кровью.

Или смириться и принять всё то, что с тобой происходит и от тебя, от твоей самости, уже не зависит.

Довериться ДРУГОМУ.

Довериться Христу.

И не в силе и победительности, не в фарисейской самоуверенности: «Я исполняю все заповеди, пощусь, молюсь и говею!» – а в немощи.

Это очень трудно.

Фото: tatarstan-mitropolia.ru

Фото: tatarstan-mitropolia.ru

Не ты спасаешься, но у тебя есть Спаситель

Рассуждения современных психологов про «понижение самооценки» и «выход из зоны комфорта» к этому отношения  имеют мало.

Тут вера во Христа, чувство Христа, любовь ко Христу нужны.

Доверие – именно Ему,  живому. А не своему « религиозному представлению о нём»…

Как это на практике выглядит , говорите?

Да просто.

Вот приходит человек на исповедь (повторяю: речь про христиан, то есть про воцерковленных людей, посторонним все эти нюансы могут быть непонятны).

И в отчаянии говорит: «Я делаю все, что могу. Все , что положено! Но мой грех снова и снова борет меня, я не могу спастись…»

И когда говорю ему: «И пусть борет. У греха такая работа, бороть тебя. Ты вспомни главное: не ты спасаешься. Но у тебя есть Спаситель», – кто-то понимает, слышит. А кто-то мотает головой, мычит как бык, не слышит, не может согласиться.

Вот это и есть – крест. Не дернешься. Человек распят миру, бессилен, уязвим. Вся его самость оборачивается полным ничто.

Как, какими словами его вдохновить, укрепить, поддержать?

Ты Сам, Создатель слов, можешь тут помочь…

На тебя вся и надежда.

Делать дела Христовы, дела спасения? Да. Надо.

Потому что – любовь и совесть, иначе никак…

Но возводить свое собственное спасение в зависимость от этих дел… Не просто самонадеянно. Неправильно это как-то.

Иначе зачем бы нам был Тот, Кто Сам висел на кресте.

Кто первым воскрес – и нас зовет за Собой.

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