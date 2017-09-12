На МКС создадут самое холодное место во Вселенной

12 сентября. ПРАВМИР. Ученые планируют провести на Международной космической станции эксперимент по созданию самого холодного места во Вселенной.

Эксперимент начнется уже в этом году, сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя директора Объединенного института высоких температур, академика РАН Эдуарда Сона.

По его словам, в условиях лаборатории – и в США, и в России – достигнута температура в 1 наноградус по Кельвину (10 в минус девятой степени градуса). В космосе ученые планируют создать температуру в один пикоградус, (10 в минус десятой степени градуса по Кельвину).

Речь идет о тончайшем эксперименте, сопоставимом по сложности с обнаружением гравитационных волн.

Россия в этом эксперименте занимается «ридберговской материей», – особым состоянием атомов, в которых электрон на внешней орбите может находиться в 1 млн раз дальше от ядра, чем обычно. Ридберговские атомы считаются перспективными, в частности, для создания квантовых компьютеров.