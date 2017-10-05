О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

На нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области произошел пожар

|
5 октября. ПРАВМИР. Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Кстовском районе Нижегородской области произошел в четверг.
На нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области произошел пожар
Фото: nn.ru

Официально о погибших не сообщается, однако, по данным местных СМИ, погибли не менее четырех человек.

«В 14.35 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области поступило сообщение о том, что при проведении подготовительных ремонтных работ на одном из резервуаров на территории “ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез” в Кстовском районе произошло возгорание с последующим хлопком», – цитирует РИА Новости представителя регионального главка МЧС.

Есть информация, что огонь перекинулся на соседние резервуары с нефтью.

Город Кстово заволокло дымом, а огонь поднимается на высоту девятиэтажного дома, сообщают очевидцы.

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Протоиерей Алексий Волосенко: «С пожарной безопасностью в храме все просто»
Протоиерей Алексий Волосенко: «С пожарной безопасностью в храме все просто»
Протоирей Алексий Волосенко

Священник прокомментировал новые нормы пожарной безопасности для храмов

Дмитрий Медведев утвердил правила пожарной безопасности в храмах
Дмитрий Медведев утвердил правила пожарной безопасности в храмах
Новостная служба "Православие и мир"

Документ согласован с Межрелигиозным советом России

В правила противопожарной безопасности включили религиозные объекты
В правила противопожарной безопасности включили религиозные объекты
Новостная служба "Православие и мир"

Ранее специального регулирования в части пожарной безопасности объектов религиозного назначения не было

Благотворительный фонд
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
39% собрано / 959237.05 руб. осталось
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
31% собрано / 255720 руб. осталось
Другие статьи автора
"
В Петербурге открыли памятную доску блокадным учителям
Новостная служба "Православие и мир"

Гранитную памятную доску «Подвигу учителей, работавших в блокадном Ленинграде» открыли в школе № 337

"
Роспотребнадзор сообщил о первых заболевших «птичьим гриппом»
Новостная служба "Православие и мир"

Семья из четырех человек заболела в одном из южных регионов России

"
Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо Исигуро
Новостная служба "Православие и мир"

Премия 2017 года присуждена британскому писателю японского происхождения

Все статьи автора
Статьи Дня
Леонид Кацва: Я бы не гордился успехами московского образования
Ксения Кнорре Дмитриева

Невыносимая трудность бытия на фоне блестящих отчетов чиновников

Поможет ли “скорая” московским школам?
Алиса Орлова

Почему в учебных заведениях больше нет ни врача, ни медсестры

Дети выпустились из школы и…пропали. Слезы учителя
Ксения Кнорре Дмитриева

У каждого педагога бывает такой класс, с которым он живет душа в…

самое читаемое

Священник из Казахстана: Турки привезли меня в горы и заставили искать клад9,839

«Не могу ничего изменить» – что такое выученная беспомощность8,731

Епископ Тихон (Шевкунов): Мы не собираемся «шельмовать историю»7,112

«Ну, давай быстрее, чего копаешься!»6,195

Пианист Михаил Клейн умер во время концерта за роялем4,630

Мама мальчика-аутиста: Не выгоняйте нас из автобуса4,204

“Меня взяли в семью, где никто не был похож на меня”4,171

Турецкие археологи предполагают, что нашли место захоронения Николая Чудотворца3,566

К доске! Тест от Мариванны по русскому языку3,469

«Наши ученики — не дети из гетто»3,454

лучшие авторы

Новостная служба26,554

Алиса Орлова10,100

Оксана Головко9,839

Епископ Тихон (Шевкунов)7,112

Марина Солотова6,195

Анна Маленко4,204

Ангела Барра4,171

Этери Чаландзия3,942

Алексей Паевский3,517

Ксения Туркова3,469

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть