На нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области произошел пожар

5 октября. ПРАВМИР. Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Кстовском районе Нижегородской области произошел в четверг.

Официально о погибших не сообщается, однако, по данным местных СМИ, погибли не менее четырех человек.

«В 14.35 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области поступило сообщение о том, что при проведении подготовительных ремонтных работ на одном из резервуаров на территории “ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез” в Кстовском районе произошло возгорание с последующим хлопком», – цитирует РИА Новости представителя регионального главка МЧС.

Есть информация, что огонь перекинулся на соседние резервуары с нефтью.

Город Кстово заволокло дымом, а огонь поднимается на высоту девятиэтажного дома, сообщают очевидцы.