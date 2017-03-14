На псковской станции Дно построят храм к 100-летию расстрела царской семьи

Новый храм строится недалеко от железнодорожного вокзала станции Дно, откуда поезд с последним монархом Российской империи был перенаправлен в Псков, на вокзале которого он отрекся от престола в 1917 году, сообщает региональная пресс-служба.
Инициатором строительства выступили местные жители, идея была поддержана губернатором Псковской области Андреем Турчаком и митрополитом Псковским и Порховским Евсевием. По благословлению патриарха Московского и всея Руси Кирилла было принято решение строить каменный храм.
Планируется, что строительство храма займет около года, храм будет в русском стиле с луковицеобразным золотым куполом и колокольней с девятью колоколами. Открытие состоится 1 июня 2018 года, в день 100-летия расстрела царской династии.