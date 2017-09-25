“На семи ветрах” – фильм, который разобран на цитаты

В киноклубе Правмира прошел показ фильма режиссера Станислава Ростоцкого «На семи ветрах». О чем беседовали зрители, какую ужасную выходку совершила советская артистка Лариса Лужина и что сам режиссер однажды сказал о своей картине - репортаж Дарьи Рощени.

Очередная попытка: не фаст-фуд

– Сейчас напишешь такой сценарий и ведь скажут: примитивно. Но когда его так содержательно насыщаешь…

– Да, предсказуемо и все-таки как же интересно поворачивается сюжет. А актеры какие? Заманский, Быков, Невинный …

– А Тихонов? В одном фильме сыграть двух настолько разных людей! Циничного, отстранённого красавца и преображеннного войной и встречей… Как он неожиданно раскрывается здесь. Знаете, я скучаю по этому поколению мужчин. Оно ушло – это взрослое, умное, тонкое, на себя берущее ответственность поколение…

– А образ прекрасной чудесной влюбчивой медсестры? Актриса – потрясающая. Веришь каждому слову. Эпизодическая вроде бы роль, но человек раскрылся в ней невероятно.

– Первый фильм был великолепным, а второй – ну просто изумительный…

В фойе кинотеатра “Иллюзион” небольшим кругом собрались зрители, а может быть уже и поклонники киноклуба “Правмир”, делясь впечатлениями от просмотра фильма Станислава Ростоцкого “На семи ветрах”. Они не расходились, как будто дожидаясь, пока остынут чувства и угаснет внутри мерцание кадров.

Надо признать, просмотр фильмов в кинотеатрах давно превратился для большинства в аттракцион, своего рода фаст-фуд, который позволяет быстро заполнить эмоциональную пустоту и утолить информационный голод.

Этот образ уместен еще и потому, что большое кино и сериалы все чаще напоминают одинаковые по вкусу и качеству гамбургеры, сотнями сходящие с киноконвейера. И даже самые замечательные картины, привлекающие блестящим актерским составом, выдающимися режиссерами, незаметно стали развлечением, не требующим рефлексии.

Уровень оценки фильма сегодня сводится к двум словам: нравится – не нравится, доволен – не доволен. И это делает практически невозможным, как минимум, трудным и странным показ старого кино. Ну кто станет смотреть чёрно-белую, советскую классику, медленное кино, например, о Великой Отечественной Войне? Ну что мы не знаем об этом времени? О его болезнях и проблемах, о травме поколения? Чем может привлечь фильм о судьбе простой девушки, ждущей своего любимого на линии фронта в полуразрушенном доме? Тем более, что интернет – наше все – позволяет устроить просмотр любой картины в стенах собственного дома, не отрываясь от любимого кресла или дивана.

И все-таки “Правмир” делает очередную попытку и не промахивается. Зрители стоят в фойе, долго не расходятся:

– Так хочется обсудить фильм. Я совершенно о нем не знала. Прекрасный. Ну почему он не раскручен?

– А цитаты? Он же разобран на цитаты: “Война все спишет”, “Как ваше ничего?!” “Пристукнуть тебя по законам военного времени”… а песни Галича чего стоят…

Ужасная выходка советской артистки

Сок, фрукты, шоколад, официанты в белоснежных рубашках с полотенцами на локте, сталинский ампир, живой джаз и голос из микрофона: “Дорогие зрители, приглашаем вас пройти в зал. Сеанс начинается”. Удивительно, как такие простые вещи могут превратить встречу в кино во встречу с большим искусством.

Заслуженная артистка России Светлана Тома, известная по фильму “Табор уходит в небо”, выйдя на сцену, окинув взглядом зал, тут же спускается к зрителям со словами: “Чувствую, как из-за этого расстояния теряется энергетика”.

Тома читала стихи Зинаиды Гиппиус, вспоминала о Станиславе Ростоцком и рассказывала о главной героине фильма, своей подруге Ларисе Лужиной:

– Ларису невозможно не любить. Ее любят не только за то, что она замечательная артистка, она просто невероятная. Лариса родилась незадолго до войны и жила в Ленинграде вместе с семьёй. В блокаду ее бабушка, сестра и отец – штурман дальнего плавания – умерли от голода. Как только открылась “Дорога жизни”, вместе с матерью она была эвакуирована в Кемерово, где прожила совсем недолго. Потом уехала в Таллин и там училась в школе, сделала первые шаги в театральном кружке. Это был известный кружок. Им руководил актёр таллинского Драматического театра Иван Росомахин. А вместе с Ларисой в кружке занимался Владимир Коренев, известный по фильму “Человек-амфибия” и Игорь Ясулович.

Закончив школу, она решила поступать в театральный институт, но в Ленинграде ее не приняли.

Знаете что такое жажда общения со зрителем? Это такое чувство, которое невозможно вытравить из себя.

Лариса искала его, поэтому, наверное, согласилась на приглашение модельного агенства таллинского дома моды.

И вот Лужина начала работать там. Она же невероятно хороша собой. У нее рост что-то около 178 сантиметров. Однажды, ее заметили буквально на улице и предложили эпизодическую роль в проходном фильме. После него она и уехала в Москву поступать во ВГИК. Там как раз курс набирали Тамара Федоровна Макарова и Сергей Апполинарьевич Герасимов. Лариса прочитала монолог из “Бесприданницы” и тут же была принята на актерский факультет ВГИКа. И уже вскоре по рекомендации Герасимова начала сниматься, попала к Ростоцкому в картину “На семи ветрах”.

Фильм этот пользовался зрительской любовью. Он представлял советское киноискусство на многих кинофестивалях. У этой ленты множество международных призов и она даже участвовал в одной из программ Каннского кинофестиваля.

Там то и случилась история, которая чуть не стоила Ларисе Анатольевне карьеры. Лужина всегда была очень живой, общительной, коммуникабельной девушкой. На одной из фестивальных вечеринок она лихо станцевала твист. Об этом тут же узнали “добрые люди”, которые передали, куда следует, что советская артистка позволила себе ужасную выходку. Твист-то танцевать было нельзя, только вальс. Был скандал, и это дошло до министра культуры Фурцевой. У Ларисы были неприятности, и это грозило ей попаданием в чёрный список: никаких тебе фестивалей, выездов, никаких съёмок заграницей. Об этом можно было забыть совершенно. Но Герасимов своим авторитетом сумел ее отстоять. Все обошлось, и Лариса долго еще представляла кинокартину в Европе на разных кинофестивалях.

А потом в ГДР она получила предложение сняться в сериале “Доктор Шлюттер”, где сыграла сразу две главные роли: антифашистку Еву и ее дочь Ирэну.

После этого сериала Лужина стала невероятно популярна. Много снималась в ГДР и получила одну из высоких премий Восточной Германии, была даже объявлена национальным достоянием Германии. Вернулась в СССР ровно тогда, когда случилась перестройка.

Страна развалилась, и актеры, которые не были приписаны к театрам, попали в жуткую ситуацию: работы не было, да и кино не было. Лужина на свои деньги поставила спектакль: “Театральный анекдот”. Ездила с ним по стране и смогла зарабатывать на жизнь. Надо же было выживать. Тогда родилась антреприза.

У Ларисы сын, растут внуки. Она продолжает работать и не пришла сегодня в “Иллюзион” лишь потому, что трудится сейчас на одном из российских фестивалей.

Тома еще долго говорила о Ростоцком, читала стихи и на прощание, желая всем хорошего просмотра, сказала:

– Пусть это и прозвучит банальностью, но я все-таки позволю себе это сказать. Любите кино. Ходите в кино. Узнавайте и открывайте кино.

Кино, которое становится только лучше

– А помните, как солдат, пронзённый пулей, глядя в просвет окна, умирает со словами: “Ой, зря!” Помните? За мной сидели девушки, шептались, не могли понять – что значит это “Ой, зря!” “Что зря-то?” – спрашивала одна зрительница у другой.

– А какой юмор в фильме! Он же при этом еще и трагический. Помните про коленку? Я смотрела и ловила себя на мысли, что по энергетике “На семи ветрах” напоминает мне “Служили три товарища”…

– А меня удивило, что до конца не понимаешь, что они вернутся все в этот дом, и тот, которого ждёт Светлана Ивашева, тоже вернётся… три коротких звонка, один длинный…

– Соглашусь, нет здесь примитивности. Веришь всему. Это правдивое кино. Ведь и Станислав Ростоцкий воевал, потерял ногу. Понимаешь, что он делал фильм о жизни, которую видел сам, о судьбе, с которой был знаком. И нет здесь ни капли искусственности, надуманности. Помните ложку солдатскую в портянках?!.. Но при всей простоте сюжета, при отсутствии спецэффектов, в фильме этом о тихих людях так много жизнеутверждающего начала, так много смирения, кротости, терпения, веры, что это наполняет тебя радостью…

– Знаете, а ведь говорят, Ростоцкий однажды сказал жене, что в наше время легко доказать, что жизнь ничего не стоит, а доказать человеку, что жить надо – невероятно сложно… Ведь у него получилось.

Зрители продолжали стоять в фойе и спорить о фильме, созданном в хрущевскую оттепель и ставшим в 1962 году лидером проката; о фильме, который увидело более 26,8 млн зрителей; о фильме, который кинокритики назвали лучшей работой Станислава Ростоцкого.

Ленту то запрещали, то разрешали, сегодня забыли, но она по-прежнему занимает достойное место в истории страны и истории кинематографа. Рассказывают, что незадолго до смерти режиссёр Станислав Ростоцкий, встретив Ларису Лужину, улыбнувшись, сказал ей: «Я тут посмотрел одну картину… «На семи ветрах» называется. Ты знаешь?.. Неплохая! И с годами становится лучше».

Нам верится, что таких фильмов, которые с годами становятся лучше, много. И потому мы надеемся, что кинопоказы “Правмира” продолжат объединять единомышленников под крышей “Иллюзиона”, где мы вместе будем открывать для себя кино.

А живая музыка от «Росконцерта», фуршет от сети семейных кафе «АндерСон», сладости кондитерской компании «Победа вкуса!», ретро-экспонаты от «Музея техники Вадима Задорожного», лотерея и призы от партнеров клуба – станут приятными бонусами.