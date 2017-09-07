На Солнце произошла самая мощная за 12 лет вспышка

7 сентября. ПРАВМИР. Самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце произошла в среду, шестого сентября.

Ученые отметили, что вспышка классифицируется, как близкая к максимальной, она привела к ухудшению качества связи в Европе и Америке, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук Сергея Гайдаша.

По словам эксперта, утром седьмого сентября началась магнитная буря, которая повлечет ухудшение самочувствия людей, страдающих хроническими заболеваниями.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, магнитная буря продолжится и восьмого сентября.

Экстремальной вспышке в среду предшествовали вспышки меньшего масштаба, начавшиеся с четвертого сентября.