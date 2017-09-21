На улице Петровка в Москве восстановили историческую брусчатку

21 сентября. ПРАВМИР. Во время работ по реконструкции улицы Петровка в Москве рабочие обнаружили клинкерную брусчатку конца XIX века.

Раньше дороги из кирпича мостили, устанавливая камень на ребро. Мастера восстановили на обновленной улице фрагмент такой брусчатки площадью 80 квадратных метров, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Это не единственное открытие. В ходе археологических исследований в районе дома 28, строения 6 нашли приямок с двумя оконными проемами подвала. Он относится к нижней части братских келий с палатами Нарышкина второй половины XVII века. После реставрации его поместили под стекло.

Улица Петровка берет начало в Охотном Ряду, пересекает бульвары и в районе сада «Эрмитаж» переходит в Каретный Ряд. Ее название связано с Высоко-Петровским монастырем, основанным в XIV веке митрополитом Петром.

В своем нынешнем виде Петровка сформировалась в начале XIX века, когда Неглинку заключили в трубу. Это позволило застроить правую часть улицы. На Петровке появилось множество магазинов. XX век еще больше закрепил за улицей статус торговой после начала строительства новых точек. Помимо Высоко-Петровского монастыря и больших московских усадеб, сегодня здесь расположен ряд крупных торговых центров. На Петровку выходят фасады главных театров России — Большого и Малого.

Работы на Петровке начались в мае этого года и завершились в сентябре. Движение на большей части улицы осталось односторонним. Проезжую часть сузили примерно на 2,5 метра. Свободное пространство отвели под тротуары.