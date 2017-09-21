На улице Петровка в Москве восстановили историческую брусчатку

Раньше дороги из кирпича мостили, устанавливая камень на ребро. Мастера восстановили на обновленной улице фрагмент такой брусчатки площадью 80 квадратных метров, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Это не единственное открытие. В ходе археологических исследований в районе дома 28, строения 6 нашли приямок с двумя оконными проемами подвала. Он относится к нижней части братских келий с палатами Нарышкина второй половины XVII века. После реставрации его поместили под стекло.
Улица Петровка берет начало в Охотном Ряду, пересекает бульвары и в районе сада «Эрмитаж» переходит в Каретный Ряд. Ее название связано с Высоко-Петровским монастырем, основанным в XIV веке митрополитом Петром.
В своем нынешнем виде Петровка сформировалась в начале XIX века, когда Неглинку заключили в трубу. Это позволило застроить правую часть улицы. На Петровке появилось множество магазинов. XX век еще больше закрепил за улицей статус торговой после начала строительства новых точек. Помимо Высоко-Петровского монастыря и больших московских усадеб, сегодня здесь расположен ряд крупных торговых центров. На Петровку выходят фасады главных театров России — Большого и Малого.
Работы на Петровке начались в мае этого года и завершились в сентябре. Движение на большей части улицы осталось односторонним. Проезжую часть сузили примерно на 2,5 метра. Свободное пространство отвели под тротуары.