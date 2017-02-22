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На всех ж/д вокзалах столицы совершен молебен о мире

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22 февраля. ПРАВМИР. По всем девяти железнодорожным вокзалам Москвы состоялся крестный ход с мироточивой иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» и иконой Покрова Пресвятой Богородицы, сообщает пресс-служба Московской Патриархии.
На всех ж/д вокзалах столицы совершен молебен о мире

На молебнах, которые состоялись перед вокзальными храмами и часовнями, верующие молились о сохранении мира, говорится в сообщении.

Крестный ход начался с молебна о мире перед храмом в честь Казанской иконы Божией Матери на Казанском вокзале. За богослужением была вознесена сугубая молитва о сотрудниках контртеррористического подразделения «Альфа». Затем участники посетили Ярославский, Ленинградский, Рижский, Савеловский, Белорусский, Киевский, Павелецкий, Курский вокзалы, где также были совершены краткие молебны, после которых все желающие смогли поклониться святыням.

Молебны прошли 18 февраля по благословению cхиархимандрита Илия (Ноздрина).

Мироточивая икона Божией матери «Умягчение злых сердец» – образ современной работы софринских мастеров, находилась в квартире москвички Маргариты Воробьевой. В 1998 году образ замироточил во время прославления блаженной Матроны Московской 2 мая, когда икону приложили к мощам святой, отмечает пресс-службы.

Ныне образ находится в подмосковном поселке Бачурино, где для него сооружен храм-часовня. С этой иконы был сделан список, который по благословению схиархимандрита Илия (Ноздрина) был привезен 7 августа 2014 года в Донецк и во время крестного хода начал мироточить, говорится в сообщении.

Ныне этот образ известен как мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» Донецкая.

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