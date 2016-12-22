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На ямальской трассе в 60-градусный мороз застряли 37 автомобилей

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22 декабря. ПРАВМИР. На автодороге Сургут-Салехард у «южных ворот Ямала» сложилась чрезвычайная ситуация. На трассе в 60-градусный мороз застряли около 37 автомобилей.
На ямальской трассе в 60-градусный мороз застряли 37 автомобилей
Фото: yamalpro.ru

Как рассказали в региональном управлении МЧС, еще 20 декабря в связи с аномально низкими температурами в городе Ноябрьске был введен режим «Повышенная готовность». Местных жителей предупредили об опасности выезжать из города.

Однако, как пишет портал Ямал.Pro, водители-дальнобойщики, отправившиеся на Крайний Север задолго до объявления предупреждения, не знали о приближении морозов. В итоге еще в воскресенье они начали вставать на «прикол» в районе Карамовского перекрестка. В итоге на дороге застряли 37 машин (45 человек).

Водители поняли, что продолжать движение опасно. По их словам, при температуре ниже — 50 градусов «фура» просто не едет. Даже то, что дизельный двигатель в такой мороз работает на холостом ходу, большое достижение (при этом система подачи топлива должна подогреваться). Во всех механизмах смазка превращается в лёд, воздуховоды перемерзают, машина становится замерзшей грудой железа.

Причем, по данным СМИ, «Южные ворота Ямала» оказались не готовы  к штормовому предупреждению, объявленному МЧС. На посту не оказалось развёрнутого пункта обогрева, никто не предлагал водителям горячий чай. Поначалу им вообще ничего не предлагали, обещали только подвезти ГСМ за отдельную плату и советовали греться в ближайшем кафе.

Тем временем на форуме портала car72.ru появились сообщения: «Народ! Посмотрите, как наше правительство оказывает помощь водителям — дальнобойщикам! В данный момент мы находимся в 50 км от города Ноябрьск, Ямал. Стоим четвертые сутки из-за того, что температура на улице опустилась до минус 64 градусов. Все запасы на исходе, еда, вода, топлива едва хватит до завтрашнего утра. Как люди видят все это с экранов своих телевизоров? С экранов это выглядит так: у нас здесь разбиты лагеря, пункты обогрева, бензовозы бесплатно привозят топливо и кормят нас три раза в день. Все это ложь! На самом деле, мы стоим здесь, помогаем друг другу сами кто чем может, жжем колёса, чтобы не замерзнуть…».

Причем в интернете стали писать, что как только владельцы местного общепита узнали, что около их заведений застряли десятки машин, они тут же взвинтили цены на борщ и котлеты практически в два раза. Водитель Анатолий Заря во соцсети «ВКонтакте» также написал: «До МЧС не добиться, а если кто и добился, то ответ получает один, что топливо, масло и прочее мы получим, если заплатим им».

В МЧС говорят, что сейчас ситуация находится под контролем. Более того, в ведомстве говорят, что всеми возможными способами помогают водителям. Силами «Ямалспаса» развернут передвижной пункт обогрева «УРАЛ ВАХТА» на 20 мест, организован пост по оказанию медицинской помощи, дежурят сотрудники ГИБДД. Кроме того, на территории Карамовского поста есть отапливаемое здание, в котором также размещен пункт обогрева. Водителям предоставили возможность получить горячее питание в трех местных кафе.

Силами ОМВД и ГИБДД, во взаимодействии с МЧС России на выездах из города (в направлении Карамовского поста и в сторону микрорайона Вынгапуровский) выставлены мобильные круглосуточные посты по пресечению одиночного выезда автотранспорта за пределы города.Приведен в готовность пункт временного размещения на базе «Центра патриотического воспитания ЯНАО» (200 койка мест), на случай эвакуации.

«Уважаемые жители и гости округа, ограничьте использование автотранспорта и выезд за пределы населенного пункта. Опасайтесь переохлаждения и обморожения. Будьте бдительны и осторожны», – говорят в МЧС.

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