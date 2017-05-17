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Началась регистрация волонтеров на участие в принесении мощей Николая Чудотворца

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17 мая. ПРАВМИР. Молодежный отдел Московской городской епархии и движение "Православные Добровольцы" начали регистрировать заявки волонтеров на дежурство во время принесения мощей святителя Николая Чудотворца в Россию.
Началась регистрация волонтеров на участие в принесении мощей Николая Чудотворца

Для участия необходимо заполнить электронную анкету на сайте www.pdobro.ru, сообщает сайт молодежного отдела Московской городской епархии.

Добровольцы будут задействованы в период с 22 мая по 12 июля в две смены. Для них будут организованы питание и форменная одежда.

“Обращаем внимание, что внешний вид должен соответствовать христианской традиции и послушание может быть связано с физическими нагрузками. Распределение функций на месте осуществляет ответственный координатор”, – сообщается на сайте отдела.

В функции добровольцев входит дежурство в штабе и вдоль всей очереди, помощь социальной службе, управление потоками людей, встреча и сопровождение беременных, семей с детьми и инвалидов, помощь в храме, раздача миссионерских листовок, акафистов и икон.

По благословению Патриарха  Кирилла движение «Православные Добровольцы» и Молодёжный отдел Московской городской епархии координируют работу добровольцев на протяжении всего периода пребывания святыни в нашей стране.

Всем добровольцам необходимо будет пройти обязательный инструктаж в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в четверг (18 мая) в 19:30 (вход с набережной).

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