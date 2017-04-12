Начальник поезда РЖД принял роды у пассажирки

12 апреля. ПРАВМИР. Начальник поезда Кисловодск – Тында Олег Чернышов успешно принял роды у пассажирки в вагоне на станции Миасс.

11 апреля в поезде №97 сообщением Кисловодск – Тында (формирование Дальневосточного филиала Федеральной пассажирской компании) родилась девочка.

На станции Миасс Южно-Уральской железной дороги пассажирке поезда неожиданно потребовалась помощь.

«До приезда медиков роды принял начальник поезда, который обеспечил надлежащее санитарное состояние в вагоне и выполнил все необходимые операции (перерезал пуповину, обмыл и обработал ребенка антисептическими средствами)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.

Девочка родилась здоровой, ее вместе с мамой отправили в родильный дом.

Работники поездов проходят специальную подготовку по оказанию первой помощи, в том числе по экстренному родовспоможению. В 2017 году АО «ФПК» вводит новую традицию – выдавать мамам новорожденных специально разработанное «Свидетельство о рождении в поезде».

Документ будут вручать маме новорожденного в знак уважения от компании и в память о событии. Такое свидетельство выдадут и женщине, родившей в поезде № 97.