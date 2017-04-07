НАК назвал взрыв у школы в Ростове бытовым конфликтом

7 апреля. ПРАВМИР. Национальный антитеррористический комитет сообщил о задержании организатора взрыва, произошедшего в четверг рядом с одной из школ в Ростове-на Дону. По сведениям НАК, причиной подрыва мог стать бытовой конфликт.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ и МВД было установлено, что взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону. Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления. Предпринятыми мерами было оперативно установлено место нахождения преступника, который задержан», – говорится в сообщении НАК.

В НАК отдельно подчеркнули, что преступление не имеет отношения к террористической деятельности и является общеуголовным.

В четверг утром мужчина подобрал фонарик возле одной из школ Ростова-на-Дону. При попытке включить устройство, произошел взрыв. Мужчине оторвало руку, он в реанимации. Позже стало известно, что еще один фонарь нашли возле памятника Высоцкому. Обследовавшие находку взрывотехники пришли к выводу, что он не содержит взрывчатки.