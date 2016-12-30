О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Накануне праздника

|
В Таджикистане праздновать Новый год не то чтобы запрещено, но не приветствуется. Нет елок в школах и детских садах, чиновникам настоятельно не рекомендуют устраивать новогодние корпоративы, улицы и магазины не украшены мишурой, шариками и гирляндами. Но в семьях все равно чаще всего празднуют – тихо, скромно, без алкоголя и шумных застолий. Привычки уходят сложно, если праздновал почти 60 лет вместе со всем остальным Советским Союзом.
Накануне праздника

– Рухшона, что ты хочешь на Новый год?, – спрашивает Хуршеда, ее тетя.

– Ничего, – говорит девочка. Она дует на окно и рисует на нем пальцем.

– Ну это не разговор, – говорит Хуршеда. – Куклу? А хочешь наклейки? Или книжку про принцесс?

Шестилетняя девочка неразборчиво бормочет себе что-то под нос. Хуршеда не переспрашивает. Рухшона хочет, чтобы на Новый год приехала мама.

Мама за четыре тысячи километров от Рухшоны. Если совсем точно – за 4300. Она смотрела на компьютере тети, это надо ехать два дня и еще полдня, если совсем не останавливаться. Еще смотрела на картинки города Санкт-Петербурга. Здания какие-то огромные, мама на их фоне совсем маленькая.

Маму Рухшоны зовут Муаззам. У мамы лимфома Ходжкина, и в Таджикистане с ней не справились. Мама и раньше уезжала – девять курсов химиотерапии в Душанбе. Приезжала то полная, то худая, то бодрая, то совсем не могла дышать, и папа просил не обнимать ее слишком крепко. Но Рухшона и так это знала и гладила маму по волосам совсем легко. Или тихо-тихо сидела рядом часами, а иногда и днями. Детям сложно усидеть на месте, но Рухшоне не надоедало.

dsc09364

Сегодня, 30 декабря, у Муаззам день рождения. Очень красиво: тридцатого декабря ей исполняется тридцать лет. Рухшона думает, будет ли мама задувать свечки и уместятся ли тридцать свечек на торте. Обычно мама сладкое не ест, она вообще мало ест, потому что ее все время тошнит. Но в день рождения, наверное, можно? А в далеком Санкт-Петербурге вообще бывают торты, особенно такие большие, чтобы поставить туда тридцать свечек?

Девочка пошла в садик не очень давно, привыкала сложно, но папа сказал, что маме нужно учиться. Папа говорил: «Мама сначала за сестрами ухаживала, потом за моими стариками следила, потом с тобой возилась, пусть она для себя что-то сделает». Рухшона это понимала, в садике не плакала, ну и каждый вечер мама ее забирала же! А потом папа. И еще раз папа.

Муаззам летала к онкологам в Барнаул, потом в Санкт-Петербург и опять в Душанбе. Папа, тетя, вся семья работала то на билеты, то на исследования. Попробовали, кажется, все способы, но остался один, самый дорогой – и самый эффективный. Человеку с лимфомой проводят терапию лекарством «Адцетрис», так готовят к трансплантации костного мозга. А после пересадки нужен еще один курс препарата, чтобы все прижилось, чтобы организм работал правильно, как следует.

Сегодня день рождения Муаззам, а завтра Новый год. Может быть, у вас получится отвлечься от праздничных хлопот на минутку и сделать подарок Муаззам и Рухшоне? Может быть, у нас всех получится сделать настоящее новогоднее чудо? Даже если в Таджикистане Новый год и не празднуют.

Перейти на страницу сбора на сайте фонда

Теги:
,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
БФ “Правмир” и Сбербанк начали сбор помощи семьям погибших в катастрофе ТУ-154
БФ “Правмир” и Сбербанк начали сбор помощи семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Редакция портала "Православие и мир"

Сумма сбора неограничена

Государство – это кто?
Государство – это кто?
Татьяна Краснова

Если вы поможете Фатиме, она дождется своего лекарства

Классная женщина
Классная женщина
Катерина Гордеева

Подарите Муаззам на день рождения шанс побороться за жизнь

Благотворительный фонд
Помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Неограниченный сбор
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
86% собрано / 45480 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
БФ “Правмир” и Сбербанк начали сбор помощи семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Редакция портала "Православие и мир"

Сумма сбора неограничена

"
Православная стенгазета № 53 (367)
Редакция портала "Православие и мир"

В номере: Новый год: быть сотворцами Христу Богу, Проповедь на Евангельское чтение, Мученик Вонифатий: «Велик Бог! Велик Христос!»,…

"
Запомним их такими: имена и фотографии погибших в авиакатастрофе
Редакция портала "Православие и мир"

Помолимся о них

Все статьи автора
Статьи Дня
Регент Ульяна Меньшикова: Я могу научить петь даже подоконник
Валерия Потапова

Когда немецкие дедушки играют на скрипках, поет церковный хор и гремят тазы

Праздник, которого нет
Священник Сергий Круглов

Каждый год 2 января она забирает выброшенную елку к себе домой

БФ “Правмир” и Сбербанк начали сбор помощи семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Редакция портала "Православие и мир"

Сумма сбора неограничена

самое читаемое

Дима Зицер: «Раннее развитие» – просто способ зарабатывания денег53,784

В Удмуртии студент спас выброшенного в мусорный бак младенца24,454

Найдены останки почти всех погибших в авиакатастрофе Ту-15415,818

Удочерение: вживить в себя готового ребенка13,941

В уходящем году каждые шесть минут за Христа погибал один человек8,988

Господи, благослови детей, зверей и пьяных Дедов Морозов7,472

Плыть против течения6,201

Семь книг для детей и взрослых5,816

Молитва в новогоднюю ночь: список храмов5,704

Минздрав рассказал о лекарстве от рака с «фантастическим результатом»4,486

лучшие авторы

Новостная служба99,506

Настя Дмитриева53,784

Оксана Головко13,941

Священник Константин Камышанов7,472

Епископ Иона (Черепанов)6,201

Алексей Варламов5,816

Мария Строганова5,704

Священник Сергий Круглов4,134

Анастасия Сенникова3,246

Протоиерей Александр Балыбердин2,344

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2016 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта