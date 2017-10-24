О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Нам предложили взять ненависть за основу – давайте откажемся

|
Едва ли не самой громкой новостью недели стало нападение на журналистку радио "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Тысячи других преступлений на почве ненависти остаются почти незамеченными. О причинах и идеях, ведущих к агрессии, размышляет публицист Татьяна Краснова.
Нам предложили взять ненависть за основу – давайте откажемся
Татьяна Краснова. Фото Анны Даниловой

При нашем разговоре присутствовали двое – собака, лежащая у дверей, и младенец, мирно сопящий в кроватке. Мой собеседник говорил негромко, веско, и очень убедительно. Не кричал, не нервничал – просто излагал свою точку зрения о том, что именно нужно делать с недо-человеками. С генетическим мусором, которого развелось слишком много.

Собеседник был человеком щедрым, и в мусорную корзину отправлял граждан целыми категориями. Для каждой категории у него имелось подходящее место: в трудовых лагерях, в психушке, в газовой камере, за трехметровым забором («и пусть живут там, как хотят, лишь бы наружу ни одна тварь не вылезла»)…

Разговор, повторяю, был весьма светским по тону.

Первой забеспокоилась овчарка.

Заворчала, забила по полу хвостом, а потом встала, и устроилась между оратором и детской кроваткой. На всякий случай.

Потом заныл ребенок.

Потом – мой собственный висок, да нешуточно, а так, будто иголку в него втыкал этот вежливый человек и четким пониманием того, как все должно быть устроено в мире.

А потом я поняла, что не хочу спорить и доказывать, а хочу ударить.

Ненависть – особая штука.

Распространить среди людей жалость, любовь и всепрощение, а потом манипулировать этими любящими и прощающими – абсурдно звучит, согласитесь.

Разлить ненависть, а потом стравливать ненавидящих, ощущая себя дирижёром – не так уж абсурдно, верно? Более привычная картина, ведь так?

Ненависть кажется неплохим инструментом для поддержания толпы в тонусе.

Война кажется отличной базой для формирования любви к отечеству.

Идея истребления «некондиционных» грешников – славным основанием для веры.

Идеологам ненависти всерьез кажется, что ею можно управлять, и с ее помощью чего-то достичь.

На самом же деле происходит ровно наоборот.

Управлять начинает ненависть.

Во вчерашней криминальной хронике, рядом с известием о том, что в помещении радиостанции женщине воткнули нож в горло, промелькнуло незамеченным сообщение о двух подростках, которые поссорились где-то на востоке Москвы, и один ударил другого таким же ножом. Никто особенно не заинтересовался парикмахершей откуда-то из новой Москвы – вчера ей нанес несколько ножевых ранений недовольный клиент. Без особого шума прошел суд на четырьмя молодыми людьми (один из них – подросток). Те ради избавления общества от все того же генетического мусора убивали бомжей. В вердикте суда сказано – «с особой жестокостью». И приложен молоток. В качестве вещественного доказательства.

Случай с Таней Фельгенгауэр – заметный.

Вышеперечисленные прошли без шума.

Но поверьте, даже если их не заметили вы – ваша собака и ваш ребенок в люльке – заметили.

Да и в ваш висок втыкается тоненькая отравленная иголка.

Напавшего на Таню можно назвать безумцем (хотя у меня лично это вызывает большие сомнения). Но умопомешательством не удастся объяснить тысячи других, каждодневных и привычных случаев.

Нам предложили взять ненависть за основу.

Пожалуйста, давайте откажемся.

Того давнего своего собеседника я попросту выставила за порог.

Сказала, что не позволю заменить в моем доме кислород на ненависть.

Это было не сложно.

Сейчас все гораздо сложнее.

Но выбора у нас нет. Нужно проветривать дом.

Или – покупать своим детям ножи и бронежилеты.

Теги:
, ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
«За ребенка готова порвать, зарядить с ноги и поставить других на колени»
«За ребенка готова порвать, зарядить с ноги и поставить других на колени»
Марина Солотова

Как защитить своих детей и чего нельзя делать по отношению к чужим

Ненависть в тренде
Ненависть в тренде
Анастасия Сенникова

Количество чужих в обществе увеличивается. Своих скоро не останется

Пришел бы я к вере, если бы христиане демонстрировали ненависть к другим?
Пришел бы я к вере, если бы христиане демонстрировали ненависть к другим?
Виктор Судариков

Попытка всмотреться в зеркало и понять, что могут подумать о христианстве люди, глядя на нас

Благотворительный фонд
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
18% собрано / 855241 руб. осталось
Гарева Лариса: Помочь, чтобы «завтра» наступило
Гарева Лариса: Помочь, чтобы «завтра» наступило
86% собрано / 48500 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Николай Солодников: Жизнь нашей страны – движение «сквозь зиму»
Татьяна Краснова

Диалоги Открытой библиотеки и шанс услышать человека

"
Нечастый случай в моей жизни
Татьяна Краснова

...я дожидаюсь паузы, и тихо спрашиваю: «Что такое дженерики?»

"
Светлана Алексиевич: Знайте, сегодня время одиночества
Татьяна Краснова

И никто не освободит человека от личной одинокой работы над своей жизнью

Все статьи автора
Статьи Дня
Свидетель эпохи. Памяти протоиерея Николая Лосского
Священник Димитрий Агеев

Он не был эмигрантом. Он был настоящим европейцем и при этом подлинно…

“Если бы мужчины каялись в абортах как женщины, мы бы жили в другой стране”
Оксана Головко

Протоиерей Федор Бородин о катастрофе, которая происходит с мужчинами

Можно ли покрестить ребенка без огласительной беседы?
Сергей Худиев

“Батя чудит, а у нас еда стынет, да и оплачено все!”

самое читаемое

Доктор Комаровский: Я – главный защитник бабушек (видео)23,006

Однажды я загляну в глаза, которые отдала моя дочь11,139

Едва он зашел в центр репродукции, как его охватил животный страх10,089

Архимандрит Андрей (Конанос): Не мешайте детям выбрать свой путь6,749

Я была настроена рожать, но все изменил один звонок…4,086

Нуждается ли Бог в нашей защите?3,536

Церковь празднует память преподобного Амвросия Оптинского2,957

“Если бы мужчины каялись в абортах как женщины, мы бы жили в другой стране”2,158

Корсунская икона: тайна Христа и Церкви2,107

“Бог, если Ты есть, то пусть я поймаю рыбку!”2,010

лучшие авторы

Артем Левченко23,006

Ройс Янг11,139

Илья Тимкин10,090

Новостная служба7,202

Архимандрит Андрей (Конанос)6,749

Марина Меньшикова4,086

Священник Сергий Круглов3,536

Оксана Головко2,158

Ольга Шульчева-Джарман2,107

Ольга Подивилова2,010

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить