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«Нас закрыли в квартире и держали два часа». Врачи о нападениях пациентов

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В Омске двое пьяных молодых людей напали на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов к матери одного из них. От агрессивных родственников пострадал 59-летний врач: позже в больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа, ушиб глаза и многочисленные ссадины. Врачи рассказали «Правмиру» о том, чем для них иногда заканчивается вызов. Мнения пациентов в этом же материале.
«Нас закрыли в квартире и держали два часа». Врачи о нападениях пациентов
Фото: tengrinews.kz

Это не первое нападение на врачей скорой помощи. Вот случаи только этого года:

  • В феврале в Саратове приехавшую на вызов фельдшера ждали пятеро мужчин, которые попытались изнасиловать ее.
  • В Сургуте скорая помощь приехала на вызов к женщине, которую избил муж. Пьяный хозяин дома напал на врачей.
  • В марте в Санкт-Петербурге пьяный мужчина, которого везли в больницу, попытался задушить врача.
  • В апреле в Ленобласти на прибывшую на вызов женщину натравили собаку.
  • В Санкт-Петербурге 16 ноября пациент напал на фельдшера, который приехал к нему на вызов.

«Вы врачи и обязаны смотреть детей»

На форумах и в социальных сетях, где обсуждают нападения врачей, симпатии пациентов чаще на стороне нападавших. «С моей точки зрения врач тут виноват. Она не вымыла руки, не брала ложку. Это что за осмотр такой? Да еще буду и не буду смотреть этого ребенка. Вы врачи и обязаны смотреть детей», – комментировала одна из посетительниц сайта местного СМИ случай в Татарстане, когда семья около часа силой удерживала педиатра.

«Мой друг ждал скорую 48 минут, когда она наконец то приехала на кровати лежал уже труп его дочери. Ну и что он должен делать? Да я бы сам в морду двинул!», – комментирует нападение на «Скорую» один из посетителей омского новостного сайта.

«Говорят, что раньше в вузах преподавали медицинскую этику. Не знаю, как сейчас – но многие врачи не умеют общаться с пациентами. Отсюда тоже возникают конфликты», – согласен с ним другой.

Причина такого отношения к врачам – рост агрессии в обществе и поиск врагов, считает врач-реаниматолог, священник Московского Патриархата иеромонах Феодорит (Сеньчуков): «Поскольку врагов этих в реальности никто не видел, то агрессия выплескивается на того, кто в принципе дать отпор не должен – на медика».

Как предлагают защитить врачей чиновники

Одним из самых громких случаев стало нападение на врачей ЦГБ в Орехово-Зуево в июне 2016 года. Тогда родственники пациента, который долго ждал направления на рентген, избили трех врачей больницы. После этого случая Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил о необходимости защитить врачей при исполнении обязанностей так же, как и полицейских.

Сейчас в России рассматривается сразу несколько законопроектов, которые должны защитить врачей от агрессивных пациентов и их родственников.

Год назад Минздрав сообщал, что подготовил законопроект, ужесточающий наказание за нападение на медицинских работников. Санкции за нападение на врачей предлагалось приравнять к санкциям за нападение на представителей власти.

«Важно помнить, что причиняющий вред медику причиняет вред не только ему, но и пациентам, лишившимся возможности получить своевременную медицинскую помощь. Так, нападение на врача или фельдшера «скорой» может стоить жизни больному с жизнеугрожающим состоянием, нуждающемуся в экстренной помощи», – прокомментировала тогда законопроект министр Вероника Скворцова.

В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект, инициированный вице-спикером нижней палаты Ириной Яровой. В пояснительной записке к документу отмечается, что в 2016 году зафиксировано 1226 случаев нападения на медицинских работников. Чтобы исправить эту ситуацию, депутаты предложили повысить ответственность за угрозу убийства или причинение вреда здоровью медицинского работника.

«Обезвредить агрессивного пациента – не проблема. Вот только делать этого нельзя»

В феврале прошлого года в Солнечногорске скорая помощь не успела на вызов в местном ресторане, человек умер до приезда врачей. Недовольные родственники жестко избили медиков, два сотрудника «Скорой» получили черепно-мозговую травму.

Это происшествие стало поводом для митинга местных врачей, которые попросили чиновников защитить их. «Раньше мы работали в тандеме с полицией, могли просить сопровождение, к нам моментально приезжали на помощь. Новое руководство не поддерживает с полицией отношений», – объясняла одну из причин беззащитности врачей одна из участниц митинга Лариса Николаевна.

Фельдшер московской «Скорой» Павел Ериков рассказал «Правмиру», что с нападениями на врачей он сам сталкивался неоднократно. «В 90-х ситуация была особенно тяжелой. Часто вызывали наркоманы, чтобы добыть наркотические препараты. Уже в двухтысячных годах и у меня был такой вызов. Мы приехали с напарником, нас закрыли в квартире и держали два часа с требованием отдать содержимое чемодана. К счастью, потом отпустили, и мы могли обратиться в полицию».

В качестве выхода из положения он предлагал западный опыт – парамедики в США имеют право в случае угрозы жизни пользоваться оружием.

Врач-реаниматолог Дмитрий Забабуркин считает, что как правило пациенты агрессивны не просто так: «Примерно в 80% случаев их состояние – это следствие болезни: либо острый психоз, либо делирий».

«Врач должен быть защищен юридически. Обезвредить агрессивного пациента для опытного врача или фельдшера – не проблема. Вот только делать этого нельзя. Последствия – жалоба, выговор и увольнение при желании, могут и в суд подать».

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