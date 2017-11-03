Наши дети проваливаются в интернет и не отличают его от реальности

Мы перестаем отличать интернет от реальности, наши дети проваливаются туда, тотальный контроль не помогает, но должен же быть способ не дать интернету поглотить твою жизнь? Ответ искали на семинаре «Семья и интернет», проведенном Екатериной и Михаилом Бурмистровыми.

Интернет – это бочка без дна

Психологи убеждены, что вопрос, как защититься от интернета, давно не стоит. Такой сдвиг произошел за последние десять лет. Вопросы звучат сегодня иначе: как жить с интернетом, как интернет влияет на семью?

– Интернет – самый простой и низкоресурсный способ переключить внимание. Например, женщины с маленькими детьми полноценному отдыху предпочитают проверку соцсетей, – делится опытом Екатерина Бурмистрова. – Не только молодые матери, любой из нас, как только внимание устает фиксироваться, спешит в интернет, заныривая туда с головой. Но погружаясь в виртуальность, мы тренируем мышцу зависимости. Ведь чем глубже ныряешь, тем больше хочется, насытиться невозможно.

Интернет – это бочка без дна. Сколько нам было лет, когда интернет вошел в нашу жизнь? 20? 30? У большинства из нас нет детского опыта столкновения с таким мощным социальным магнитом.

Мы даже помним жизнь без интернета, а иммунитета к нему у нас все равно нет.

При этом с детьми гораздо сложнее. Дети моделируют поведение взрослых. Они родились и растут, наблюдая родителей со смартфонами. Среднестатистический московский школьник сегодня имеет смартфон, если не с третьего, то с пятого класса точно.

Мы перестаем отличать сеть от реальной жизни

Психолог Михаил Бурмистров убежден, что интернет сегодня размывает границы человеческих взаимоотношений, порождая тем серьезные проблемы:

1. Границы работы и отдыха размыты.

Благодаря интернету досуг вкраплениями проникает внутрь работы. В процессе работы человек может легко уходить в процессы не работы, и наоборот, работать на отдыхе. Внешне это ничего не нарушает, а по сути мы наблюдаем другой тип жизни, где традиционные категории – работа и не работа, свобода и не свобода, отдых и не отдых – теряют смысл.

Недавно на конференции услышал рассказ психолога из хосписа о санитарках, ухаживающих за умирающими.

«Они все сидят со смартфонами, – сокрушался психолог. – Много часов подряд. Вроде не страшно. Умирающий рядом лежит, под присмотром, в случае чего помощь будет оказана. Но фактически санитарка выключена, у нее нет контакта соприсутствия и сопребывания с человеком».

2. В семье мы постепенно перестаем отличать интернет от реальной жизни.

Сегодня человек начинает воспринимать жизнь, как вкладки на десктопе. Человек – вкладка. Она висит. Зашел – открыл, вышел – закрыл. У тебя постоянно десять вкладок, одиннадцатая – ребенок, двенадцатая – жена (муж). У нас все шансы либо окончательно перейти к типу общения, где друг для друга мы будем лишь «вкладками», либо понять, что ребенок и супруг – не вкладки.

3. Интернет выступает как шоу.

Почему от фейсбука возникает в буквальном смысле наркотическая зависимость? Потому что фейсбук – это и есть шоу, да еще созданное своими руками. Ты собрал в своем фейсбуке сто человек. В жизни каждого из них ежедневно что-то происходит. Чтобы развлечься, тебе уже ничего не надо делать, ты и так 24 часа в сутки имеешь шоу. Мало того, в шоу участвуют знакомые люди. Никакое кино не требуется. Оно идет само, и в нем постоянно что-то происходит.

Возьмем инстаграм. Вот с надувными шариками пляшут красивые детки, а у тебя на полу ползает сопливый ребенок. Или романтичная пара на гондоле катается по Венеции, а рядом с тобой злой и вонючий муж требует ужина. Что приятнее? Что лучше? Где красота? Где правда? Ну не в вонючем же муже и не в обкаканном ребенке, наверное?!

4. Доступная сексуальность.

Идет ли речь о кризисе семейного общения между мужем и женой, о подростковом, когда в молодом человеке пробуждается сексуальность, – в эти периоды проблемы сексуальности поглощаются и решаются интернетом. Эротика вообще разлита в интернете, как воздух. Если у человека есть тяготение к этому компоненту, то ему не придется ничего делать специально, даже на порносайты ходить не надо, достаточно следовать по ссылкам рекламы.

Простота и незаметность, с которой интернет стал включен в нашу жизнь, да еще в такой форме, и для неустойчивой психики подростка, и для непрочных семей может сработать самым ядовитым и взрывоопасным образом.

Почему дети проваливаются в интернет?

Владимир Берхин, президент благотворительного фонда «Предание», признался, что в отношении опасности интернет-зависимости он оптимист:

– Интернет сродни электричеству, которое мы не замечаем, пока горят лампы и не вылетели пробки. Вызывая такси, уточняя адрес или переводя деньги, мы давно не думаем, что обращаемся ко всемирной паутине. При этом дети гораздо менее склонны к залипанию в этой среде, чем взрослые, у них нет зависимости от общения в фейсбуке. Для них интернет – кровеносная система, а от этого нельзя быть зависимым.

Что же касается взаимодействия семьи и интернета, то проблема совсем не в интернете. Интернет вреден настолько же, насколько вреден любой другой способ эмоционально выключиться. Если человек проваливается в интернет, значит это зачем-то ему необходимо. Причин несколько.

1. Интернет – это социальный опыт, который может быть полезен и особенно важен, например, плохо социализированному ребенку. Почта и чаты могут стать его способом поговорить. Общение в сети может быть существенной частью жизни, отсутствие которой способно серьезно травмировать подростка.

2. Особенности эмоционально-волевой сферы. Моя одиннадцатилетняя дочь, например, залипает в интернете. Но она так психологически устроена, у нее есть проблема с эмоционально-волевой сферой. Она не играет в компьютерные игры, зато смотрит стримы (трансляцию чьей-то игры с комментариями). Много слушает музыки в интернете, но если спросить, что слушает, то дочь либо обидится, либо смутится. Но она также залипает на чтении, она вообще из тех, кто готов читать даже инструкцию к освежителю воздуха. Читая много, она редко обсуждает прочитанное. Она вообще никого не пускает в свой внутренний мир и не делится им.

3. Вне семьи человек может иметь эмоциональную привязку. Если его начинают в семью «тащить», он встает на дыбы. Представьте, что я по работе увлечен важной проблемой. Тут приходят дети, жена и тащат меня решать какие-то житейские задачи. Я очень злюсь, пусть и понимаю, что они правы. При этом по своей дочери знаю, что «чем дольше просидел в интернете, тем больше трагедия». Если полчаса за компьютером – это будет легкое стенание. Если два часа, и требуют прерваться, это будет недовольство с бросанием наушников и недобрыми взглядами.

Зная эти причины и черты ребенка, мы в семье стараемся, чтобы у дочери были правила. Ее компьютер стоит так, чтобы нам с женой был виден экран. И я понимаю, что она читает Википедию – это ее способ отдохнуть. У нас есть правило после девяти не садиться за компьютер. Пока родительской власти хватает, чтобы ограничить доступ в интернет. Например, мы купили тариф, где нет мобильного интернета, потому что понимаем, если человек может зависнуть на 20 минут, разглядывая афишу, то в интернете он может зависнуть навсегда, забыть, куда шел, и не дойти.

Но есть серьезное правило, которое я однажды открыл на собственном опыте. Если нужно выключить ребенка из сети, если хотите предложить ему альтернативу, то смартфон нужно убрать самому. Присутствовать нужно в полной мере.

Мне очень нравится общение с дочкой утром. Когда мы едем в школу. Она на самокате, и у нее руки заняты. А я бегу. Иначе врежусь и упаду. Зато мы можем поговорить. Я убежден, чтобы составить конкуренцию интернету, нужно не быть интернетом самому.

Почему тотальный контроль не поможет

Екатерина Бурмистрова уверена – дети слишком находчивы, чтобы можно было наложить на интернет абсолютный запрет:

– Способность родителя спокойно объяснить подростку какие-то очевидные вещи об интернете является своего рода прививкой. При этом родитель должен понимать, что возраст контроля над ребенком конечен.

Как правило, перестают контролировать детей в интернете уже в 13-14 лет. Ну не сможете вы все время висеть над ребенком и следить за тем, как он смотрит мультики или какие открывает сайты. Нужно исходить из того, что однажды ребенок пойдет своими ногами.

Приведу пример: родители запрещали девочке смотреть сериал, который смотрели все ее одноклассники. Подруги снимали для нее сериал на телефон и показывали фильм на переменах.

Но, ругая интернет, пытаясь контролировать детей, родители тут же могут похвастать тем, что ребенок обучил их самих делать презентации в Power Point.

От собственных детей я слышала анекдот. «Свадьба была тихая. Бесплатно подавали вай-фай». А еще среди подростков популярны вайфай-пати и в равной степени такие игры, как горка. Приходя в кафе, подростки складывают телефоны горкой. Кто первый взял телефон, тот платит.

Это и есть их иммунный ответ. Это и есть свидетельство того, что у самих детей есть некоторая усталость от интернета и они находят собственные ответы, как этой усталости избегать. Нужно понимать, что подростковая субкультура предполагает общение.

Из-за отсутствия дворов и отсутствия времени для живого общения в больших городах это общение перешло в соцсети. Сфера общения – самая важная сфера для подростков – сегодня виртуализировалась.

Семейные правила по поводу интернета – это вопрос творчества. Здесь бесполезно заниматься детьми, в семье нужно заниматься собой. То, чему вы научитесь сами, как вы сами сумеете регулировать отношения с интернетом, как выделите то, что важно и нужно вам, то и будет передано детям на уровне непосредственной передачи.

Поймите, дети не слушают слова. Они перенимают действия. Бесполезно говорить: «А ну перестань висеть в сети», а самим в ней постоянно находиться. Нужно начинать не с них, а с себя. Нужно разобраться, а что вы сами не можете.

Например, сказать детям: «Да, я совершаю покупки в интернете, но мне не нравится это, просто приходится» или «Я общаюсь с этим человеком в сети, но с большим удовольствием делал бы это вживую». Отношения должны быть честными, ведь подростки реагируют прежде всего на отсутствие честности, а правила должны быть гибкими.

Как не позволить интернету поглотить твою жизнь

Алена Мороз – руководитель интернет-проектов «Успевай с детьми» и «MAMALANCER – работа в декрете и в интернете». Сама Алена познакомилась с супругом в интернете. Родив ребенка, активно общаясь с женщинами на родительских форумах, создала проект, посвященный тайм-менеджменту, а затем и обучению онлайн-профессиям женщин с детьми:

– Интернет плотно вошел в мою жизнь, и тема «успевай с детьми» однажды стала личным испытанием. Я много времени физически проводила рядом с ребенком, но не была с ним головой и мыслями. Границы были подвинуты в пользу онлайн-жизни. Интернет заполнил все. И тогда границы интернета пришлось выстраивать по-новому.

Интернет – это поглотитель энергии, а не только времени. Когда у вас нет сил, самое простое, что вы можете сделать, – выйти в интернет. Пальцем шевелить сил всегда хватит. Но из этого процесса выходишь опустошенным. Даже двигаешься с трудом.

Я работаю с мамами. Все они признаются, что у них нет времени на себя. Для семьи, для детей, для работы – есть, а для себя – идем в интернет. При этом ничего не получаем, а часто даже теряем. Например, для многих женщин сильным стрессовым фактором является инстаграм. Ты не все успеваешь с работой, дети не причесаны, посуда не помыта, квартира не убрана, и на фоне чужой глянцевой жизни в инстаграме твоя совсем нехороша. Здесь легко скатиться даже к обесцениванию собственного существования.

Мало этого, для детей, например, нет разницы «мама в блоге» или «мама работает». Это выглядит одинаково. Это всегда мама, которая недостаточно времени уделяет ребенку.

Я использую в отношении себя и рекомендую людям, плотно связанным с интернетом, инфодетокс – время сознательного исключения из жизни интернета. Это может быть выходной, в который вы полностью фокусируетесь на том, что происходит в реальной жизни. Я, например, в этот один день в неделю не беру ничего по работе и вовлечена только в семейные процессы.

Как это реализовать?

1. Инфодетокс требует подготовки. Например, предварительно придется продумать, как станете проводить время, когда у вас под рукой не будет интернета. О чем будете говорить? Куда пойдете или поедете? Чем заполните время? Время свободы от интернета нам необходимо, чтобы получить энергию извне. С этой целью можно пойти погулять с друзьями, устроить фотосессию, поехать на природу.

2. Кто-то должен принять решение первым. Поскольку в интернет вовлечены часто все члены семьи, кто-то должен предложить идею остальным. Скорее всего, прочие члены семьи откажутся от привычки сидеть в интернете, если время инфодетокса будет спланировано с учетом общих интересов. Это всегда вопрос договоренностей и того, кто и как ведет себя в семье.

В моей семье мы заметили, например, что все приносим телефоны на обед. Договорились так не делать и за столом на гаджеты не отвлекаться, а общаться друг с другом. Это тоже аргумент в разговоре про качество отношений внутри семьи.

Я всегда говорю с мамами о технике безопасности в интернете и всегда предупреждаю о граблях, на которые наступила сама. Эмоциональное выгорание – это неминуемая беда. Кажется, что сидишь на стуле перед компьютером и ничего не делаешь, но экстенсивное общение с людьми, незаметное накопление усталости ложится тяжелым грузом. Идея инфодетокса – это попытка научиться не позволять интернету отнимать у нас силы и время.

Фото: Дмитрий Авсинеев