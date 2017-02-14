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Настоятель храма, сбивший за «зебре» другого священника, отстранен от служения во Владимире

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14 февраля. ПРАВМИР. Настоятель одного из храмов во Владимире временно отстранен от несения службы после того, как сбил на пешеходном переходе клирика другого владимирского храма.
Настоятель храма, сбивший за «зебре» другого священника, отстранен от служения во Владимире
close up on the stripes of a zebra crossing

«Решение о дальнейшей судьбе священнослужителя будет вынесено на епархиальном совете, который состоится после окончания административной проверки, начатой сотрудниками полиции», – цитирует Интерфакс секретаря Владимирской епархии по внешнецерковным связям протоиерея Евгения Липатова.

ДТП с участием двух священников произошла на перекрестке улиц Горького и Гастелло во Владимире. Автомобиль «Тойота Ленд Крузер», за рулем которого находился 50-летний настоятель храма, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 27-летнего клирика.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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