Настоятель храма в Барселоне: Мы будем поминать погибших от теракта вне зависимости от конфессий

Как жители Барселоны поддерживают друг друга после теракта - рассказывает настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Барселоне игумен Серафим (Павлов).

– Отец Серафим, есть ли среди ваших прихожан пострадавшие или родственники пострадавших?

– Слава Богу, нет. Мы сразу связались с нашими прихожанами через социальные сети, мессенджеры, и пока таких данных нет. О пострадавших россиянах также нет точной информации. Насколько я знаю, говорили об одной легко пострадавшей женщине, но вроде бы информация пока не подтвердилась.

– Звонят ли люди, чтобы получить духовную, психологическую поддержку?

– Несколько звонков было, в основном, информационных, потому что иногда люди не могут дозвониться по официальным телефонам, тем более, что это другая страна, с другим языком. Последнюю информацию мы оставляем на сайте храма, и в случае чего люди перезванивают и уточняют ее.

– Были ли очевидцы теракта среди ваших знакомых?

– Пока я не знаю этого. У меня есть знакомые, которые работают прямо там, на Рамбле. Свидетелями они не были – узнали о происшедшем из окна, от полиции, когда их выпускали из зданий, но именно непосредственных участников событий вроде бы нет.

– Будут ли проводиться заупокойные богослужения, памятные мероприятия у вас в храме?

– Конечно. Наверное, мы помолимся завтра, так как будет праздник Преображения Господня – больше людей соберется, а также в воскресенье. Будет поминовение усопших вне зависимости от их конфессий, потому что для христианина смерть одного человека – это трагедия, а тут множество невинно погибших. Поэтому эти два дня мы будем усиленно молиться.

Сегодня на центральной площади Каталонии в 12 часов дня пройдет поминальный акт, на котором будет присутствовать король Испании, и мы в это время тоже почтим память усопших.

– Вчера с первых минут трагедии люди начали помогать друг другу…

– Это действительно так – я состою еще в нескольких группах социальных сетей правительства Каталонии и мэрии. Там всегда быстро появляется новая актуальная информация, и много людей подписано на нее. В одной из групп около 4 тысяч человек сразу выразили готовность помочь пострадавшим с кровью и другими возможными способами. Все происшедшее, конечно, не безразлично людям.

– Какие слова удается найти, чтобы поддержать людей, не допустить паники?

– Когда все случилось, в социальных сетях действительно была паника среди россиян, которые здесь проживают. Первым делом, конечно, в такие минуты надо не паниковать, не причитать, а собраться и протянуть руку помощи пострадавшим людям. И я призывал наших прихожан откликнуться, сдавать кровь, помогать с переводами, потому что очень много пострадало иностранцев, которые не знают языка. И как раз сейчас помощь нужна не в донорстве крови, потому что ее достаточно, а именно с переводами – так как не все пострадавшие говорят на испанском языке.

Поэтому как христиане мы должны помочь каждому по своей возможности – кому-то словом, кому-то делом, а за кого-то просто помолиться.