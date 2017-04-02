Настоятель храма в Пакистане объяснил убийство 20 прихожан

2 апреля. ПРАВМИР. Смотритель храма из пакистанской провинции Пенджаб, задержанный по делу об убийстве 20 прихожан, оказался психически неуравновешенным.

Он признался, что убил прихожан, потому что боялся, что они пришли убить его, сообщило AFP со ссылкой на представителя регионального отделения полиции Зулфигара Хамида.

По данным полиции, подозреваемый оказался сотрудником избиркома Пакистана. Он мог быть психически неуравновешенным. По данным пакистанских СМИ, убийца и раньше проявлял агрессию к прихожанам, оправдывая ее необходимостью «очищения».

По другой версии, преступление может быть связано с борьбой за руководство в храме.

В ночь на пятницу смотритель суфийского храма в провинции Пенджаб и четверо его сообщников убили 20 прихожан. По данным полиции, речь идет о ритуальном убийстве. Сначала злоумышленники опоили прихожан храма наркотиками, а затем нанесли им многочисленные удары палкой и ножами.

Врач местного сообщил, что на телах жертв, которые были найдены обнаженными, обнаружены колото-резаные раны и следы ударов тупым предметом.

Храм был построен два года назад на месте захоронения местного религиозного лидера.

У полиции пока нет оснований считать массовое убийство в Пенджабе терактом. Смотритель и четверо его сообщников арестованы.