Настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря погибла в ДТП

18 октября. ПРАВМИР. В ДТП погибла настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря игумения Анна (Ткач).

“Вчера около 10 часов дня погибла в ДТП настоятельница монахиня Анна. Тяжелые травмы получили две сестры – монахиня Феодора и инокиня Фиона. Они нуждаются в наших молитвах”, – говорится в группе обители в социальной сети “ВКонтакте”.

Эту информацию подтвердили прихожане монастыря и несколько псковских священников, пожелавших остаться неизвестными, сообщает Интерфакс-Религия.

Монахиня Анна (Ткач) была настоятельницей с 2011 года.

Столкновение автомашины “Ниссан Террано” и маршрутного такси произошло во вторник в 10:30 на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Невель в районе деревни Подборовье. По предварительной информации, водитель “Ниссан Террано” выехал на полосу встречного движения. В маршрутном такси ехали семь человек.

После столкновения автомобиль, в котором находились четыре человека, загорелся, три человека смогли покинуть горящий автомобиль, а один оказался заблокирован и погиб. Семеро (трое мужчин и четыре женщины) получили травмы различной степени тяжести, пять из них – пассажиры микроавтобуса. У них диагностированы ушибы и ссадины.

В тяжелом состоянии в больницу доставлены водитель “Ниссана” – женщина 1983 года рождения, и ее пассажирка.