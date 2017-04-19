Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству

Чем отличается Царствие Божие от земных царств и почему нас не принуждают делать выбор — размышляет Сергей Худиев.

Если победа Бога — в неопределенном будущем

Один из вопросов, который постоянно ставят нехристиане — я помню его еще по советским атеистическим книжкам — звучит примерно так. Вот, каждую Пасху мы с великим ликованием празднуем победу Бога. Церковь торжественно провозглашает, что произошло нечто самое важное в истории мироздания. Грех искуплен, смерть побеждена, силы зла потерпели сокрушительное и окончательное поражение. Но где же все это? — спрашивают неверующие. Люди продолжают страдать и умирать, земля охвачена войнами — как и до этого, грех и смерть продолжают являться во всей своей силе.

Если победа Бога — где-то в неопределенном будущем, то почему мы уже ее провозглашаем? Ответ на этот вопрос состоит в том, что Победа Божия совершилась — и мы можем войти в нее или отказаться. Когда Господь вернется во славе, нам будет уже поздно решать, входить или нет — мы окажемся на той стороне, которую заняли до этого.

Дело в том, что Царство Божие коренным образом отличается от царств этого мира. Царства этого мира носят принудительный характер. Власть заставляет себя признавать, принуждает платить налоги, соблюдать законы, она грозит преследованием, если вы этого не делаете. Конечно, человек может перебраться в другую страну, но там он неизбежно обнаружит то же самое. Государство по природе своей есть машина принуждения, оно не спрашивает, желаете вы ему повиноваться или нет.

В нашем падшем мире это неизбежно — хаос и война всех против всех, которые немедленно наступают, когда государство утрачивает свою монополию на насилие, намного, намного хуже. Поэтому начальствующий с мечом, который рукою крепкою принуждает людей к миру и порядку, упоминается в Библии как «Божий слуга». Государство принудительно сдерживает грех в некоторых рамках, хотя не может искоренить его, да и сами начальствующие — неизбежно грешные люди.

Люди хотели такого же царства от Христа — чтобы Он возглавил вооруженное восстание, выгнал ненавистных римских оккупантов и принудил всех к миру и справедливости. Люди вообще часто требуют этого от Бога — чтобы Он принудил людей (других людей, не их самих) к праведности.

Каждый день проходить мимо врат царства — и не входить

Но это не будет Царство Божие. Царство Божие не может быть основано на принуждении. Это Царство любви, в котором нет и не может быть места насилию. Бог замыслил человеческий род как одну любящую семью, глава которой — Христос. В годы гражданской войны был лозунг «Железной рукой загоним человечество к счастью». Как показывает опыт, это не работает. Это приводит только к умножению несчастий. Принуждение может быть необходимо для сдерживания зла — но счастья на нем не построишь. Семья не может быть основана на принуждении — только на любви. Мужчина делает женщине предложение — и смиренно ждет ее ответа. Если она говорит «да» — возникает семья. Но она может сказать и «нет». И мужчина должен уважать ее «нет».

Мы можем войти в семью Божию, отозваться на Его приглашение, стать Его детьми, избранными, возлюбленными, как говорит Писание. Мы можем отказаться. Наш выбор является свободным до тех пор, пока мы можем сказать «нет».

Царство, которое бы принудительно загоняло людей под свою власть — как это делают земные царства — не оставляло бы места любви и вере.

Поэтому Царство Божие приходит к нам не в образе могучего владыки, восседающего на троне в окружении опытных воинов, готовых кого угодно растерзать по его приказу. Царство приходит в образе человека униженного, отвергнутого, избитого и распятого. Мы присоединяемся к Царству, когда признаем именно Его своим Царем. Царство уже присутствует в мире — самым реальным и действенным образом. В Евангелии сказано «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:20, 21).

Царство носит в принципе непринудительный характер, и поэтому, пока оно присутствует в мире и растет подобно закваске, его можно игнорировать. Можно каждый день проходить мимо врат царства — и не входить. Но есть те, которые входят — и для них меняется все. Пьяницы освобождаются от своего порока, преступники, сидящие в тюрьмах, становятся законопослушными гражданами — но это только то, что хорошо видно снаружи. Глубочайшие перемены происходят у человека внутри — он открывается навстречу Богу, и Бог терпеливо трудится в его жизни, чтобы сделать его жителем рая. Это то, что в Церкви называется покаянием.

Царство присутствует в мире как Церковь — и святые являются подданными этого Царства. Иногда мир сей пытается истребить Царство физически, иногда — просто игнорирует. Мир не интересуется святостью; он интересуется властью, деньгами, удовольствиями. Царство, у которого нет дивизий, отсутствует на его карте.

Мы будем застигнуты на том выборе, который сделали

Наступит, однако, момент — о дне же том и часе мы не знаем — когда Царство явится непреодолимым, для всех очевидным образом. Но это будет момент, когда к нему поздно будет присоединяться. Тогда «многие поищут войти, и не возмогут» (Лк. 13:24). Дверь, в которую нас настойчиво приглашали, закроется, и каждый из нас навсегда останется по ту или другую сторону.

Это неизбежно — у вас есть возможность покаяться и уверовать, сказать ваше свободное «да» Богу и Христу, пока у вас есть возможность сказать и «нет». В тот момент, когда реальность Бога, Его Царства и Его суда становится непреодолимо ясной, уже поздно делать выбор.

Я попробую привести пример, о котором как-то прочитал в новостях. Юноша нашел чужой айфон. Вместо того, чтобы разыскать владельца — или хотя бы отдать находку в полицию — он оставил его у себя. Через две недели к нему пришла полиция, и он был арестован за кражу. Все эти две недели он мог спохватиться — и вернуть вещь владельцу. Он мог бы связаться с владельцем за пять минут до того, как полиция позвонила ему в дверь. Но вот после этого было уже поздно.

Он уже застигнут с чужой вещью в руках — и ему поздно рассказывать, что он собирался вот-вот ее отдать. Конечно, теперь он отдаст ее — но это не спасет его от осуждения. Добровольное решение вернуть айфон — спасло бы. А теперь, когда у него просто нет выбора — возвращать или нет — поздно.

Когда Христос придет со славою судить живых и мертвых, будет поздно делать выбор. Мы будем застигнуты на том выборе, который сделали до этого.

Поэтому — со времен Христа — Царство уже могущественно, спасительно, но не принудительно присутствует в этом мире. Каждый из нас призван войти в него покаянием и верой. Но все это время люди свободны принять или отвергнуть Царство, творить добро или зло, искать праведности — или выбрать себе другие цели. Победа Христа над грехом и смертью — совершившийся факт. Мы можем войти в эту победу — или отказаться.

А пока мы вольны делать свой выбор — многие из нас, увы, продолжают делать его неправильно. Поэтому мир все еще лежит во зле. И Бог это допускает, «не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9).

Победа Христа уже явлена; наступит момент, когда откроется, захотели мы войти в эту победу или нет. А пока дверь открыта, и нас зовут внутрь.