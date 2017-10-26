“Найден мальчик, помогите репостом!”

"Помогите! Найден мальчик в Подольске! Срочно перепост!". Такие сообщения в социальных сетях и мессенджерах мы видим почти каждый день, большинство из них - подделка. О чем важно подумать перед тем, как сделать перепост, пишет на своей странице в Фейсбуке Ирина Воробьева.

Сила репоста.

Все мы знаем теорию шести рукопожатий, в которую интернет, конечно, внес свои коррективы. Теперь с помощью репоста можно добраться реально до кого угодно.

В поисках пропавших людей распространение информации – один из важнейших инструментов. Действительно, не раз подтверждалось на практике, как случайный человек, увидевший ориентировку, сообщал самые важные по поиску данные или вообще находил потеряшку.



Кроме того, распространение информации – это тот самый инструмент, который позволяет привлечь на поиск дополнительных людей. И это тоже очень важно.

Однако, как и любой инструмент, силу репоста часто используют по всякому поводу, не вникая в подробности. Случается, что такие бездумные шаги наносят вред. К примеру, по сети годами гуляют фотографии пожилых людей с истеричным призывом «Помогите! Нашлась бабушка, ничего не помнит!». Ниже фотография и все. Никаких контактов, зачастую даже город не указан. Я не шучу, годами это все ходит по кругу. Тоже самое с маленькими детьми. Вот фото плачущего ребенка, ниже истеричный призыв. Никакой информации. Более того, некоторые из этих детей вообще никогда не пропадали. Просто их фотографию взяли в открытом доступе на странице родителей и нарисовали, что ребенок пропал или нашелся. Такие посты, как правило, накрутка трафика для сайтов-“помоек”, накрутка подписчиков для аккаунтов. Проверять необходимо ровно так же, как когда мы видим пост, что кому-то нужна кровь или деньги на операцию. Минимум информации, максимум истерики. Исключения, безусловно, есть. Действительно, люди иногда постят именно то, что увидели своими глазами. Или родные и друзья запостили фотографию и информацию о пропавшем. Все это легко проверяется. 1. Убедитесь, что человек действительно пропал. Обычно в таким случаях автор поста отвечает в комментариях и имеет непосредственное отношение к случившемуся. 2. Если вы все равно не уверены, обратитесь в Лиза Алерт, спросите или проверьте, есть ли такой поиск, такая ориентировка. 3. Никогда не делайте репост с рекламных сайтов, на которых каша из публикаций «Соленый огурец каждый вечер спасет вас от мигрени» или «5 способов от Алевтины Погреблюк, как сохранить фигуру и есть при этом все подряд». 4. Если в посте нет никаких контактов, нет города, нет даты, нет ничего, кроме призывов к репосту – это фейк. 5. Если пост пишет знакомый вам человек, что его родственник или друг пропал – это не фейк. 6. Если ваш знакомый репостит что-то с малым количеством инфы (см. п. 4), задумайтесь. Зачем этот текст? Затем, что сила репоста правда помогает, и не хочется, чтобы люди утратили к ней доверие. В этом вы можете помочь.

Источник – Фейсбук Ирины Воробьевой