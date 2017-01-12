Найден ребенок, похищенный из детской больницы в Подмосковье в 2014 году

12 января. ПРАВМИР. Следователи нашли ребенка, который был похищен в июне 2014 года из палаты детского отделения Дедовской городской больницы, сообщает Следственный комитет России. Подозреваемая в похищении ребенка задержана.

«Благодаря грамотно спланированном комплексу следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение ребенка было установлено, в настоящее время он направлен на медицинское обследование», – говорится в сообщении СК.

Задержанной оказалась 40-летняя жительница Красногорского района Московской области. «С женщиной в настоящее время работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются мотивы преступления, назначен комплекс судебных экспертиз», – отмечает СК.

По данным МК, ребенка похитила женщина, которая лежала в том же медицинском учреждении, где родился мальчик. После того, как у нее случился выкидыш, она обманом проникла в одну из палат и украла малыша, от которого отказались родители. Ему на тот момент был месяц.

Следователи смогли найти женщину, после того, как она пришла в бухгалтерию предприятия по месту работы оформлять льготы на Егора. Там заметили, что свидетельство о рождении было фальшивым, после чего подозреваемую и задержали.

«Все, кто знал задержанную за похищение, говорят, что она образцовая мать и ребенку в ее семье жилось хорошо и комфортно», – отмечает МК.