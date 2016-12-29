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Найдены останки почти всех погибших в авиакатастрофе Ту-154

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29 декабря. ПРАВМИР. На поверхность подняты останки почти всех погибших в катастрофе Ту-154 вблизи Сочи.
Найдены останки почти всех погибших в авиакатастрофе Ту-154
Фото: Пресс-служба МЧС

Сейчас участники поисковой операции завершают подъем фрагментов останков и тел погибших, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. «Предварительно на поверхность подняты тела 20 человек и останки почти всех погибших. Для опознания большинства жертв трагедии потребуется генетическая экспертиза», — сказал собеседник агентства.

По его словам, авиаэксперты уже приступили к расшифровке двух бортовых самописцев, расшифровка третьего начнется во второй половине дня.

Ранее в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС говорили, что катастрофа могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности. «Предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу», — сказал источник.

25 декабря в акватории Черного моря разбился самолет Ту-154 Министерства обороны РФ, направлявшийся в Сирию. На борту воздушного судна находились 92 человека — экипаж, военнослужащие, журналисты и музыканты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова — все они погибли. Среди пассажиров рейса была врач-реаниматолог, исполнительный директор международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

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