Назначен новый директор Исаакиевского собора

16 июня. ПРАВМИР. Комитет по культуре Петербурга назначил нового директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

«По итогам проведенного отбора представленных кандидатов комитетом по культуре Санкт-Петербурга принято решение о назначении на должность директора ГМП “Исаакиевский собор” Мудрова Юрия Витальевича, который приступит к работе с 15 июня 2017 года», – сообщила в четверг пресс-служба комитета.

Мудров работает в сфере культуры Петербурга с 1982 года, в разное время занимал руководящие должности в государственных музеях-заповедниках «Павловск», «Ораниенбаум», Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях.

31 мая и.о. директора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» была назначена Ирада Вовненко, работавшая заместителем директора по связям с общественностью.

В социальных сетях сразу после назначения Вовненко начали активно обсуждать ее литературное творчество. Внимание общественности привлекли не только книги для детей, но и любовные романы. На фоне обсуждения романтической прозы Ирады Вовненко возникли слухи о ее скорой отставке.

Ирада Вовненко – член союза писателей Петербурга, культуролог. Сотрудничала с ГМП «Исаакиевский собор» с 2009 года.

Тема передачи Исаакиевского собора Церкви поднималась в четверг в ходе «прямой линии» Владимира Путина. Президент призвал деполитизировать тему передачи храма РПЦ, но подчеркнул, что Исаакий должен сохранить музейную функцию.