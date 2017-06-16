О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Назначен новый директор Исаакиевского собора

|
16 июня. ПРАВМИР. Комитет по культуре Петербурга назначил нового директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».
Назначен новый директор Исаакиевского собора

«По итогам проведенного отбора представленных кандидатов комитетом по культуре Санкт-Петербурга принято решение о назначении на должность директора ГМП “Исаакиевский собор” Мудрова Юрия Витальевича, который приступит к работе с 15 июня 2017 года», – сообщила в четверг пресс-служба комитета.

Мудров работает в сфере культуры Петербурга с 1982 года, в разное время занимал руководящие должности в государственных музеях-заповедниках «Павловск», «Ораниенбаум», Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях.

31 мая и.о. директора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» была назначена Ирада Вовненко, работавшая заместителем директора по связям с общественностью.

В социальных сетях сразу после назначения Вовненко начали активно обсуждать ее литературное творчество. Внимание общественности привлекли не только книги для детей, но и любовные романы. На фоне обсуждения романтической прозы Ирады Вовненко возникли слухи о ее скорой отставке.

Ирада Вовненко – член союза писателей Петербурга, культуролог. Сотрудничала с ГМП «Исаакиевский собор» с 2009 года.

Тема передачи Исаакиевского собора Церкви поднималась в четверг в ходе «прямой линии» Владимира Путина. Президент призвал деполитизировать тему передачи храма РПЦ, но подчеркнул, что Исаакий должен сохранить музейную функцию.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
В Исаакиевском соборе мы обеспечим и музейную деятельность, и отправление религиозных культов
В Исаакиевском соборе мы обеспечим и музейную деятельность, и отправление религиозных культов
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин считает, что Исаакиевский собор должен быть открыт для прихожан, а также обеспечивать…

Ирада Вовненко опровергла свое увольнение с должности директора Исаакиевского собора
Ирада Вовненко опровергла свое увольнение с должности директора Исаакиевского собора
Новостная служба "Православие и мир"

Директор Исаакиевского собора сообщила, что вникает в документы и попросила поддержки

Церковь и новый директор Исаакиевского собора надеются на диалог
Церковь и новый директор Исаакиевского собора надеются на диалог
Новостная служба "Православие и мир"

О необходимости договариваться заявили новый директор собора и представитель Петербургской митрополии

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
47% собрано / 2307274.08 руб. осталось
Срочное лекарство от меланомы  
Срочное лекарство от меланомы  
33% собрано / 152431 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Церковь вспоминает Святых мучеников Лукиллиана, отроков Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия и Павлы девы
Новостная служба "Православие и мир"

Святые отроки были усечены мечом, а святой мученик Лукиллиан многочисленными гвоздями пригвожден ко кресту

"
Сотрудник Росгвардии спас ребенка в Сочи
Новостная служба "Православие и мир"

Мужчина спас мальчика, тонущего в Черном море

"
Москвичам рекомендуют не приходить к мощам Николая Чудотворца по субботам
Новостная служба "Православие и мир"

По субботам в Москву прибывает большое количество паломников из регионов

Все статьи автора
Статьи Дня
Онколог Наталья Мякова: «Рак – это несчастный случай»
Катерина Гордеева

И почему без умения сострадать настоящего врача не бывает

Архимандрит Андрей (Конанос): Мы часто размахиваем верой, как флагом
Архимандрит Андрей (Конанос)

Но при этом наш дух не привлекает и не меняет людей

Здесь молятся и рожают
Алеся Лонская

Но на территории храма мы должны вдруг стать святыми, то есть мертвыми

самое читаемое

Очередь к мощам святителя Николая: что говорят паломники30,538

Алексей Баталов: Я благодарю Бога…17,160

«Я вам не мамочка!»12,464

«Batushka ответит»: Сейчас я бы снял ролик про деньги священников по-другому9,782

Петр Мамонов: Что будем делать в четверг, если умрем в среду? (+видео)5,748

Москвичам рекомендуют не приходить к мощам Николая Чудотворца по субботам3,913

Умер актер Алексей Баталов3,240

Я хочу, чтобы человека не сажали за телефон2,710

Пропавший четыре дня назад на Урале мальчик найден живым2,670

Протоиерей Артемий Владимиров – памяти Алексея Баталова2,670

лучшие авторы

Ирина Якушева32,553

Новостная служба23,037

Анна Ольшанская17,160

Анна Уткина12,464

Валерия Михайлова9,782

Оксана Головко6,282

Петр Мамонов5,748

Протоиерей Александр Балыбердин5,670

Олеся Деснянская4,927

Сергей Худиев4,568

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть