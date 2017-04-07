Названы даты отпевания и похорон Евгения Евтушенко

7 апреля. ПРАВМИР. Отпевание поэта Евгения Евтушенко состоится 10 апреля в храме Игоря Черниговского в Переделкине, а гражданская панихида и похороны – 11 апреля.

Об этом сообщил в Facebook настоятель храма Святой Татьяны при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

«Предварительно (!) порядок прощания с Е.А. Евтушенко будет таким: 10 апреля в 12:00 в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкине будет отпевание. Совершать отпевание буду я. 11 апреля в Центральном доме литераторов (Большая Никитская, д. 53) с 10:00 до 14:00 будет гражданская панихида. В тот же день в 16:00 на переделкинском кладбище будет совершена лития и захоронение», – написал Вигилянский.

По его словам, он вместе с настоятелем местного храма архимандритом Владимиром (Зориным) осмотрел участок для захоронения Евгения Александровича.

«Как известно, поэт завещал похоронить его рядом с могилой Бориса Пастернака. Я был потрясен: оказалось, что единственное свободное место для захоронения Евтушенко, размером 3,5 на 2,5 метра, находится буквально в метре (справа) от мемориального участка семьи Пастернака. В ногах – старая яблоня, за головой – березка. В радиусе 50 метров нет ни одного такого участка», – написал Вигилянский.

Священник опубликовал фотографию того места, где будет располагаться будущая могила Евтушенко – на месте мешков с валежником.

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля в США на 85-м году жизни.