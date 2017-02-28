О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Названы лауреаты конкурса проектов в области социального предпринимательства

|
28 февраля. ПРАВМИР. Церемония награждения лауреатов второго всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства прошла в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Названы лауреаты конкурса проектов в области социального предпринимательства
Министр РФ Михаил Абызов, вице-премьер РФ Ольга Голодец и автор проекта создания Белгородского детского технопарка Belrobot Олег Грязнов. Фото: ТАСС

В номинации «Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» победила Людмила Козина из Нижегородской области с проектом «Обучение профессиям и трудоустройство инвалидов», сообщает ТАСС.

Лучшим проектом в области социального обслуживания лиц, нуждающихся в социальном сопровождении, была признана «Подготовка к самостоятельной жизни детей с синдромом Дауна “Солнечные дети”». Приз Наталье Коткиной из Челябинской области вручил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

«Электронный поводырь для людей с полным и частичным нарушением зрения» Сергея Умбетова из Алтайского края назвали лучшим проектом «в сфере государственно-частного партнерства в области разработки и производства технических средств реабилитации инвалидов, оказания реабилитационных услуг, подбора и обучения пользованию технических средств реабилитации для инвалидов». В этой номинации награду вручала заместитель главы Минпромторга РФ Гульназ Кадырова.

За лучший проект в области дополнительного образования была отмечена Новосибирская область, представившая «Вау! Музей». Автор проекта Евгений Зейналов получил приз из рук лидера инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей» Марины Раковой.

Специальные номинации также учреждены Советом Федерации, Минпромторгом, Российским государственным социальным университетом, фондом «Наше будущее», компанией «Ростелеком» и краудфандинговой платформой Planeta.ru, а также Фондом имени Починка.

Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проводится по инициативе Российского государственного социального университета при поддержке Минэкономразвития, Агентства стратегических инициатив и Открытого правительства. Партнером выступает фонд региональных социальных программ «Наше будущее».

По итогам 2016 года организационный комитет получил 269 заявок из 54 регионов России.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Победитель конкурса «Чудо-2016»: У меня все перевернулось в жизни
Победитель конкурса «Чудо-2016»: У меня все перевернулось в жизни
Оксана Головко

Награждение многодетной мамы Нины Александриковой и ее удивительная история

Приемный брат для приемного Ваньки
Приемный брат для приемного Ваньки
Александр Дунаев

«А моя мама на небе обидится, если я буду называть Алену мамой?»

Я в родах, молитесь
Я в родах, молитесь
Елена Пухова

Чудо-2016: рассказы наших читателей

Благотворительный фонд
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
97% собрано / 22699.65 руб. осталось
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
95% собрано / 7400.07 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Полицейский спас из огня пожилую женщину в Подмосковье
Новостная служба "Православие и мир"

Старший сержант полиции Михаил Рязанцев находился дома, когда увидел, что из соседнего частного дома валит едкий дым

"
В Татарстане осужден директор школы, установивший камеру в женском туалете
Новостная служба "Православие и мир"

Мужчина объяснил свой поступок желанием узнать, кто засоряет унитазы

"
Петербургский избирком принял заявление о референдуме по поводу Исаакиевского собора
Новостная служба "Православие и мир"

Петербуржцам предложено решить, согласны ли они с тем, чтобы в городских соборах продолжили работу музеи

Все статьи автора
Статьи Дня
Постное письмо № 4. Кто поставил Церковь на колени?
Архимандрит Савва (Мажуко)

Впервые я узнал о земных поклонах от Ленина

ЕГЭ по истории: как не отравить жизнь математикам
Павел Лукин

Любой нормальный экзамен легко превратить в ненормальный

«Если за тобой придут, связывай простыни и лезь из окна»
Тамара Амелина

Что сказать ребенку, когда в дверь стучат сотрудники опеки

самое читаемое

10 правил Великого поста49,155

Прожить каждый день Великого поста по Евангелию20,985

Постное письмо № 3. Говеть или поститься?14,664

Петров грех, или Почему вера не растет вместе с пивным животиком14,511

Соленое детство. Отказник11,637

Великий покаянный канон святого Андрея Критского — понедельник10,673

Пусть Господь застанет нас в борьбе9,832

Постное письмо № 2. У ворот рая9,710

Не суди другого за то, что он грешит не так, как ты7,754

Умер создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерев7,235

лучшие авторы

Мария Сеньчукова49,155

Архимандрит Савва (Мажуко)29,346

Протоиерей Алексий Уминский20,985

Новостная служба19,856

Епископ Иона (Черепанов)17,586

Редакция портала "Православие и мир"15,100

Протоиерей Павел Великанов14,511

Александр Гезалов11,637

Протоиерей Алексий Иродов5,643

Тамара Амелина4,365

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть