Названы лауреаты конкурса проектов в области социального предпринимательства

28 февраля. ПРАВМИР. Церемония награждения лауреатов второго всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства прошла в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

В номинации «Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» победила Людмила Козина из Нижегородской области с проектом «Обучение профессиям и трудоустройство инвалидов», сообщает ТАСС.

Лучшим проектом в области социального обслуживания лиц, нуждающихся в социальном сопровождении, была признана «Подготовка к самостоятельной жизни детей с синдромом Дауна “Солнечные дети”». Приз Наталье Коткиной из Челябинской области вручил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

«Электронный поводырь для людей с полным и частичным нарушением зрения» Сергея Умбетова из Алтайского края назвали лучшим проектом «в сфере государственно-частного партнерства в области разработки и производства технических средств реабилитации инвалидов, оказания реабилитационных услуг, подбора и обучения пользованию технических средств реабилитации для инвалидов». В этой номинации награду вручала заместитель главы Минпромторга РФ Гульназ Кадырова.

За лучший проект в области дополнительного образования была отмечена Новосибирская область, представившая «Вау! Музей». Автор проекта Евгений Зейналов получил приз из рук лидера инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей» Марины Раковой.

Специальные номинации также учреждены Советом Федерации, Минпромторгом, Российским государственным социальным университетом, фондом «Наше будущее», компанией «Ростелеком» и краудфандинговой платформой Planeta.ru, а также Фондом имени Починка.

Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проводится по инициативе Российского государственного социального университета при поддержке Минэкономразвития, Агентства стратегических инициатив и Открытого правительства. Партнером выступает фонд региональных социальных программ «Наше будущее».

По итогам 2016 года организационный комитет получил 269 заявок из 54 регионов России.