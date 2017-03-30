Названы победители Международного конкурса «Православная инициатива»

30 марта. ПРАВМИР. Подведены итоги Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2016–2017».

Итоги конкурса подвел Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как сообщает пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, 267 проектов-победителей представлены в четырех конкурсных направлениях: «Образование и воспитание» (88), «Культура» (95), «Социальное служение» (60, из них 6 – «Приюты для беременных»), «Информационная деятельность» (24). Грантовый фонд составляет 115 млн рублей.

Победителями в специальной номинации «Малые города и села», с суммой грантовой поддержки до 300 тыс. руб., которая сохраняется в рамках конкурса для каждого проектного направления, стали 57 проектов. Номинация направлена на поддержку инициатив заявителей из малых городов и сел, а также заявителей, независимо от места их регистрации, если предоставленные ими проекты планируется реализовать в малых городах и селах.

Список проектов, которые получили одобрение Единого экспертного совета и рекомендованы к финансированию в 2017 году, доступен на сайте конкурса.