Названы победители Международного конкурса «Православная инициатива»

Итоги конкурса подвел Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Как сообщает пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, 267 проектов-победителей представлены в четырех конкурсных направлениях: «Образование и воспитание» (88), «Культура» (95), «Социальное служение» (60, из них 6 – «Приюты для беременных»), «Информационная деятельность» (24). Грантовый фонд составляет 115 млн рублей.
Победителями в специальной номинации «Малые города и села», с суммой грантовой поддержки до 300 тыс. руб., которая сохраняется в рамках конкурса для каждого проектного направления, стали 57 проектов. Номинация направлена на поддержку инициатив заявителей из малых городов и сел, а также заявителей, независимо от места их регистрации, если предоставленные ими проекты планируется реализовать в малых городах и селах.
Список проектов, которые получили одобрение Единого экспертного совета и рекомендованы к финансированию в 2017 году, доступен на сайте конкурса.
Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» впервые прошел в 2005 году. Его инициатором и организатором выступил Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. С 2010 года реализацию конкурса продолжает Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви. Координационный комитет возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. С 2013 года организацию конкурса взял на себя фонд «Соработничество».
Главной целью конкурса является поддержка гражданской инициативы в обществе, поощрение творчески активных людей к практической созидательной деятельности, направленной на благо ближнего, на сохранение и укрепление культурно-нравственных традиций. Эта поддержка осуществляется на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между Церковью, обществом, бизнес-структурами и государством.
Прием заявок на конкурс «Православная инициатива 2016–2017» проводился с 1 сентября по 24 октября 2016 года.
Всего поступило 797 заявок из 73 регионов России, 11 стран ближнего и дальнего зарубежья (в том числе – 135 в номинации «Малые города и села»).
Осуществление проектов начнется не ранее 20 апреля 2017 года и завершится не позднее 20 января 2018 года.