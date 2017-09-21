Названы российские города с самым загрязненным воздухом

21 сентября. ПРАВМИР. Министерство природных ресурсов и экологии РФ подготовило доклад, в котором назвало российские города с наибольшим уровнем загрязнения воздуха.

В число самых загрязненных городов попали Биробиджан, Благовещенск, Магнитогорск, Норильск, Улан-Удэ, Чита, Красноярск. Также в этот список включены города Братск, Зима, Кызыл, Минусинск, Новокузнецк, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск и Шелехов, сообщает газета «Известия».

Согласно рейтингу, в большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый. В СФО лидерами по загрязнению воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области.

В министерстве подчеркнули, что за последние три года в России ситуация с выбросами в атмосферу вредных веществ ухудшилась. Отмечается, что в 2014-2016 годах в России выросла заболеваемость астмой, ассоциированная с загрязнением воздуха: среди детей — в 1,7 раза, а среди взрослых — в 1,5 раза. 15% городского населения испытывают воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения.