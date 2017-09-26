Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

26 сентября. ПРАВМИР. Министерство труда и социальной защиты РФ составило рейтинг десяти самых высокооплачиваемых должностей в России.

Рейтинг возглавил капитан океанского судна с окладом 500 тысяч рублей. На втором месте идет командир воздушного судна с зарплатой 320 тысяч рублей. Кстати, его помощник – второй пилот – с зарплатой в 180 тысяч рублей тоже попал в рейтинг, расположившись на десятом месте, пишет газета «Известия».

На третьем месте — главный технолог золотодобывающей промышленности с зарплатой 312 тысяч рублей.

Другие позиции рейтинга заняли главный тренер по хоккею (300 тысяч рублей), начальник строительного участка (250 тысяч рублей), врач-стоматолог (200 тысяч рублей), риск-менеджер (200 тысяч рублей), инженер-электрик (195 тысяч рублей) и аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тысяч рублей).

По данным Росстата, в первом полугодии среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в стране составила 38,7 тысяч рублей. Она выросла на 7,3% относительно того же периода 2016 года.