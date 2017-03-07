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Названы сроки открытия часовни над Гробом Господним

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7 марта. ПРАВМИР. Часовня над Гробом Господним откроется после реставрации для паломников 22-25 марта.
Названы сроки открытия часовни над Гробом Господним

Об этом рассказал патриарх Иерусалимский Феофил на встрече с руководством Фонда Андрея Первозванного в Иерусалиме, его цитирует РИА Новости.

«Патриарх Феофил рассказал о том, что Кувуклия будет открыта после реставрации раньше намеченного срока – в период 22-25 марта. Второй этап реставрационных работ в храме Воскресения Христова в Иерусалиме затронет подземные коммуникации храма (где раньше располагалось хранилище питьевой воды и дренажные системы)», – сообщили в Фонде.

В своем нынешнем виде Кувуклия была возведена в 1810 году внутри Храма Гроба Господня над пещерой, которая почитается верующими как место погребения и воскресения Иисуса Христа. Святыня находится под опекой Греко-православной, Армянской и Римско-католической церквей, которые дали добро на первую в истории ее реставрацию. В предпасхальную субботу в Кувуклии происходит схождение Благодатного огня, на которое в Иерусалим съезжаются десятки тысяч православных паломников, в том числе многочисленная делегация из России.

Патриарх Феофил ранее сообщал, что реставрация должна завершиться к марту.

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