Литвинов Иван, 14 лет, живет в Днепропетровске, Украина. Диагноз: лимфома Беркитта, 3 стадия. Собранные средства пойдут на противопухолевый препарат Имбрувика. Прогноз: достижение ремиссии

«Я еще подросток. Я хочу жить! Хочу делать добро людям! Помогите мне! Не бросайте меня!» – говорит в своем видеообращении четырнадцатилетний Ваня Литвинов.

Он говорит это мне, вам, каждому из нас. Он верит в нас, верит, что мы не пройдем мимо его беды, не отвернемся равнодушно. Что мы люди с большой душой и добрым сердцем. Давайте будем достойны этого великого доверия – доверия ребенка, который просит нас подарить ему жизнь…

…Вы знаете, что такое счастливая многодетная семья? Я знаю! У меня четверо детей.

Это когда все вокруг движется, кричит, смеется, ссорится, мирится. Это усталость до слез, бардак и ни секунды покоя. Это бесконечные уроки, кружки, беготня и непонимание окружающих. Никакой возможности пожить для себя и копошащиеся внутри сомнения. Но посмотришь на них, своих деток, как две капли воды похожих на тебя и любимого мужа, и сладко защемит сердце. И понимаешь, что это твое счастье, и другого тебе не надо. Ты купаешься в любви, и она несет тебя, как на крыльях, через все преграды и трудности. Вы вместе и ничего не страшно. Все будет хорошо, потому что иначе и быть не может. И, падая вечером от усталости, ты благодаришь Бога за этот щедрый дар – твою семью.

Так и жили Литвиновы из украинского города Днепропетровска. Папа, мама и четверо детей: десятилетняя Маша, восьмилетний Тиша, шестилетний Коля и старший, четырнадцатилетний Иван. Тот самый… Но все рухнуло в один день. Вместо дома, где всем было так хорошо – стены больничной палаты. Вместо безбрежного счастья – невысыхающие слезы матерей, страх, который не проходит, боль и страдание, которые невозможно понять тем, кто это не пережил… И смерть, которая вот она, здесь. К ней можно прикоснуться рукой. Она стоит за углом и хватает тех, на кого, казалось бы, не имеет никаких прав. Детей…

Все началось зимой. Литвиновы заболели гриппом. Ване было тяжелее всех – две недели держалась высокая температура, присоединились сильные боли в животе, тошнота, рвота. Заподозрили аппендицит, вызвали скорую, отвезли в реанимацию.

Но даже в этот момент родители не поддавались панике. Врачи опытные, аппендицит не такая уж смертельная болезнь. Но прошел час, второй, третий… Пятый… Сын все еще оставался в операционной. Мама Юля понимала – все гораздо серьезней. Но и в самом страшном сне она не могла представить себе, насколько все плохо.

Леденящие душу слова «Лимфома Беккита», «РАК» в одну секунду разделили их жизнь на «до» и «после». Слова, в которые невозможно поверить, которых мы так боимся, и которые, как кажется, никогда нас не коснутся.

Никогда? Но кто бы мог подумать, что в молодом, сильном, цветущем и всегда здоровом Ванином организме поселится огромная опухоль размерами 129*85*45 мм. Она полностью перекрыла кишечник, спровоцировав непроходимость и жуткие боли. Она успела прорасти в органы, и удалить ее оказалось невозможно.

Лечение в Днепропетровске, сложная операция, около трёх десятков швов, стома, приезд в Москву в клинику Рогачева, семь химиотерапий, аутоиммунная пересадка, капельницы, антибиотики, уколы, катетеры – это то, с чем много месяцев живёт Ваня Литвинов. Добрый, отзывчивый мальчишка, которого обожают младшие братья и сестра… Который пишет рассказы, любит историю, химию и биологию. И, по словам мамы, виртуозно рисует географические карты. А еще он пономарил у себя в храме Архангела Михаила в Днепропетровске и мечтал стать священником. Нет, не мечтал. Мечтает.

Теперь вместо шумных безмятежных игр, которые были еще вчера – крики от боли, которые невозможно сдержать. В эти страшные минуты мама Юля ложится рядом с мятущимся по кровати сыном, прижимает к себе его голову и поёт колыбельную, как когда-то давно, когда все было хорошо. Когда Ванечка был ещё маленьким, ее гордость, ее первенец. И столько счастья и планов было впереди…

Вместо тёплых семейных праздников и застолий – многодневные голодовки, потому что весь пищевод, кишечник, желудок повреждены, и мальчик не мог проглотить ни крошки. Он рвал алой кровью, и мама могла лишь смачивать ему водой губы. И то, пока они тоже в кровь не потрескались. А потом долгое капельное питание по венам…

Вместо тренировок по борьбе, когда юное, сильное тело рвалось в бой и, казалось, ничто не может его остановить – невозможность шевелиться и говорить от слабости. И, кажется, вот он – конец. Борьба врачей – упорная, самоотверженная, и отчаянный крик матери к Богу, который раз за разом возвращал сына к жизни…

Мать… Мама Юля. О ней хочется рассказать отдельно. Нет, не рассказать. Таким матерям, которые каждый день бьются за жизнь своих детей, хочется поклониться в ноги.

Я позвонила ей, мы разговорились (хотя я очень волновалась, но она была проста и приветлива) и выяснилось, что у нас у обеих по четверо детей. Только у неё три мальчика и девочка, а у меня четыре девочки. «Как же любит Вас Господь!», – сказала она мне. И было слышно, что она улыбается.

Оказалось, что она не раз бывала в нашем храме в Москве, куда мы ходим с нашими детьми. Тоже Архангела Михаила, как и у них дома, в Днепропетровске. И приводила сюда Ваню, когда ему становилось чуть лучше. Возможно, мы даже пересекались, но еще не знали друг друга.

Юля охотно и искренне рассказывала о сыне. О болезни и надеждах, что удалось сделать, а что нет. И об одной его большой и сбывшейся мечте – Ванечка давно хотел встретиться с патриархом Кириллом.

«Мы оба давно об этом мечтали, но не думали, что это возможно и даже просто уместно», – рассказывала Юля. Но «невозможное» стало возможным второго июля – в ее день рождения. Чудо? Наверное, чудо.

«Нам с сыном удалось поехать на великое освящение храма Ефросинии Московской, где был Святейший. Ему о нас рассказали, и он с радостью встретился с Ванечкой».

Мальчик попросил у патриарха молитв. Не о себе – о детях больницы, где он лежит…

Юля много пишет. О своей семье, Ванечке. И больных детках из их отделения, которые уже ушли.

«Теплым, солнечным утром перестало биться сердечко малыша, который лежал с нами довольно долго, – рассказывает она. – Обычный ребенок, двухлетний крошка, который любил бегать с пистолетом по коридорам, ловить рыбу и просто жить, опустошил сердца папы и мамы. Я делюсь этим с вами, потому что это личная трагедия, потому что невероятно тяжело переживать момент ухода таких малюток, потому что хочется поделиться этим с вами. Для чего? Чужих детей не бывает!»

Да! Чужих детей не бывает. Поэтому я уверена, что мы с вами поможем Ванечке Литвинову победить. Знает это и его мама Юля. «Я бы никогда не выдержала, если бы не вера и не люди, – пишет она. – Это мои два крыла. Мы сможем, мы долетим. Держите нас вашей молитвой, верьте в нас и наши силы, не уходите, будьте рядом. Я вас люблю. Завтра будет другой день».

Что от нас нужно? На самом деле не так много. Врачи в клинике Рогачева на данный момент сделали все, что могли. Мальчик слаб, но чувствует себя лучше. Опухоль уменьшилась, но не исчезла совсем. Остается надеяться на нас с вами, Бога и чудо. И шанс есть. Сейчас его состояние стабильное.

Тридцатого сентября Ваня с мамой уехали на два месяца домой, на Украину. Он очень хотел проводить младшего брата в первый класс и эта Ванина мечта тоже сбудется.

А в конце октября ему нужно вернуться обратно на обследование. К тому моменту должно стать ясно, кто – кого. Болезнь его или он ее. И что делать дальше. А до этого он должен принимать дорогой противоопухолевый препарат Имбрувика, стоимость которого 472 000 рублей. Много для этой семьи, но совсем мало, если каждый из нас переведет хотя бы небольшую сумму. Лекарство на сентябрь уже есть, а это – на октябрь. Литвиновы должны получить его до 20 сентября. Времени совсем мало.

«Не бросайте меня!» – просит Ваня.

«Нам очень нужна ваша помощь! – пишет Юля. – Без вас у нас не было бы и этих семи месяцев, я уверена. Без вас, помощи Божией и всех святых. Я очень счастлива, что у меня появилось столько родных, отзывчивых людей, которые вдохновили меня на борьбу».

Давайте поможем, давайте не останемся в стороне. Ведь они так верят в нас!