На днях вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, выступая на пресс-конференции по поводу передачи Исаакиевского собора Церкви, заявил, что "люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах - на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек". Заявление произвело в обществе эффект разорвавшейся бомбы, так как выражение "черта оседлости" имеет отношение только к одной нации.

Не иудеи, но ленинцы

Владимир Лавров, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН:

– «По крови» В.И. Ленин был преимущественно не русский, но именно по русской составляющей он унаследовал склонность к максимализму, по немецкой – тягу и уважение к германской организованности и профессиональности, по еврейской – природные умственные способности и способность успешно действовать в своих интересах, исходя из складывающейся ситуации. Кроме того, были калмыцкая и шведская составляющие.

У Ленина есть пренебрежительные высказывания о русских и уважительные о немцах и евреях. Он ненавидел тысячелетнюю православную Россию и Русскую Православную Церковь. При этом по своему мировосприятию он был прежде всего воинствующим атеистом и интернационалистом, космополитом и гражданином мира.

Остальные лидеры Октябрьской революции – евреи Троцкий, Каменев, Зиновьев, грузин Сталин, поляк Дзержинский и другие – также являлись воинствующими атеистами и интернационалистами, хотя Сталину был присущ и антисемитизм.

Октябрьскую социалистическую революцию возглавили люди, не ощущавшие себя русскими, православными. Именно это облегчало их расправы с русским и православным! Не иудеи обрушили историческую Россию, ее обрушили большевики-интернационалисты и воинствующие атеисты. Именно их потомки, воспитанные в партии Ленина, сохраняют главного ненавистника православия на Красной площади, стоят насмерть за сохранение имени цареубийцы в названии метро и т.п.

Участвовали все народы

Священник Андрей Постернак, кандидат исторических наук, декан Исторического факультета ПСТГУ, директор Православной Свято-Петровский школы:

– Я против того, чтобы национальный фактор использовать в полемике для обоснования каких-то исторических событий. Очень легко пересечь определенную грань и скатиться в субъективные высказывания, которые могут быть восприняты как националистические, шовинистические. Всегда надо быть очень осторожными в высказываниях, когда речь идет о каких-то национальных проблемах.

Если говорить о событиях, связанных с революцией в России и гонениями на Церковь, надо иметь в виду, что эти гонения осуществлялись всеми людьми, которые воспринимали в то время определенную идеологию. Поскольку Россия была многонациональной страной, это были не только русские, но и представители других, самых разных национальностей.

Поскольку эта идеология стала разделяться господствующей партией, стала насильственно насаждаться и воплощаться в жизнь, то все народы, которые раньше жили в условиях православной империи, стали участвовать в тех страшных событиях, которые связаны с расстрелом новомучеников, с разрушением храмов.

Есть исторические факты, которые мы можем констатировать: революционное движение действительно было очень мощным на национальных окраинах, поскольку люди, жившие в национальных регионах, чувствовали себя ущемленными в определенных правах. Но подчеркивание национального фактора здесь субъективно, поскольку сначала в стране была идеология революционного меньшинства, потом она стала разделяться большей частью населения страны. Поэтому назвать ее «русской», «еврейской», «грузинской» или «польской», конечно, нельзя.

Большевистская идеология позиционировала себя и реализовывалась вне определенной нации. Все люди, которые ее разделяли, стали участниками этих страшных гонений.

Подготовила Ирина Якушева