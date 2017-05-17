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Не на мерседесе

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Метро, ГАЗ-21, велосипед и собственные ноги – и на чем еще передвигаются наши священнослужители.
Не на мерседесе
Фото: Valaam.ru

Митрополит Калужский и Боровский Климент едет в метро стоя.

Фото: Владимир Лучанинов / Facebook

Фото: Владимир Лучанинов / Facebook

 

Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим на самом обыкновенном верблюде.

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Фото: Facebook / Питирим Творогов

 

Игумен Петр (Васильев) и его ГАЗ-21.

Фото: Михаил Тюренков / taday.ru

Фото: Михаил Тюренков / taday.ru

 

Иногда ты уже в подряснике, а тут колеса надо подкачать.

Фото: rusfront.ru

Фото: rusfront.ru

 

Самый известный диакон на своем любимом транспорте.

Фото: diak-kuraev.livejournal.com

Фото: diak-kuraev.livejournal.com

Батюшка-байкер.

Фото: Алексей Матюшков / auto.onliner.by

Фото: Алексей Матюшков / auto.onliner.by

 

Без велика в сельской местности никуда.

Фото: Valaam.ru

Фото: Valaam.ru

 

Фото: Геннадий Михеев / genn-mikheev.narod.ru

Фото: Геннадий Михеев / genn-mikheev.narod.ru

 

А на телеге и прихожанок подвезти можно.

Фото: piligrim.pravorg.ru

Фото: piligrim.pravorg.ru

 

«Самый надежный якутский транспорт, вне конкуренции, особенно зимой незаменим по заметенным дорогам, где не пройдет автомобиль справится», считает якутский священник Фаддей Булгаков.

Фото: Фаддей Булгаков / Facebook

Фото: Фаддей Булгаков / Facebook

 

Тут вам и метро, и велик, и тележка. Правда, маленькая

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Омский священник совершает молебен во время сильного паводка и затопления домов на надувной лодке.

Фото tara-eparhiya.ru

Фото tara-eparhiya.ru

 

Бывший командир подводной лодки иеромонах Вениамин (Ковтун) и сейчас служит под водой.

Фото: www.arh-eparhia.ru

Фото: www.arh-eparhia.ru

 

Митрополит Иларион (Алфеев) пешком обходит пробку.

Фото: Мария Алфёрова / Facebook

Фото: Мария Алфёрова / Facebook

 

Самый известный батюшка-путешественник отец Феодор Конюхов каких только видов транспорта не опробовал.

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Даже живя в глухой деревне и пользуясь таким своеобразным «видом транспорта», священник Николай Уляхин совершает служение и не покидает своих прихожан.

Фото: tut-by

Фото: tut-by

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