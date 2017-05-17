Не на мерседесе

Метро, ГАЗ-21, велосипед и собственные ноги – и на чем еще передвигаются наши священнослужители.

Митрополит Калужский и Боровский Климент едет в метро стоя.

Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим на самом обыкновенном верблюде.

Игумен Петр (Васильев) и его ГАЗ-21.

Иногда ты уже в подряснике, а тут колеса надо подкачать.

Самый известный диакон на своем любимом транспорте.

Батюшка-байкер.

Без велика в сельской местности никуда.

А на телеге и прихожанок подвезти можно.

«Самый надежный якутский транспорт, вне конкуренции, особенно зимой незаменим по заметенным дорогам, где не пройдет автомобиль – справится», считает якутский священник Фаддей Булгаков.

Тут вам и метро, и велик, и тележка. Правда, маленькая

Омский священник совершает молебен во время сильного паводка и затопления домов – на надувной лодке.

Бывший командир подводной лодки иеромонах Вениамин (Ковтун) и сейчас служит под водой.

Митрополит Иларион (Алфеев) пешком обходит пробку.

Самый известный батюшка-путешественник отец Феодор Конюхов – каких только видов транспорта не опробовал.

Даже живя в глухой деревне и пользуясь таким своеобразным «видом транспорта», священник Николай Уляхин совершает служение и не покидает своих прихожан.