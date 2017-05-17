Не на мерседесе

Митрополит Калужский и Боровский Климент едет в метро стоя.
Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим на самом обыкновенном верблюде.
Игумен Петр (Васильев) и его ГАЗ-21.
Иногда ты уже в подряснике, а тут колеса надо подкачать.
Самый известный диакон на своем любимом транспорте.
Батюшка-байкер.
Без велика в сельской местности никуда.
А на телеге и прихожанок подвезти можно.
«Самый надежный якутский транспорт, вне конкуренции, особенно зимой незаменим по заметенным дорогам, где не пройдет автомобиль – справится», считает якутский священник Фаддей Булгаков.
Тут вам и метро, и велик, и тележка. Правда, маленькая
Омский священник совершает молебен во время сильного паводка и затопления домов – на надувной лодке.
Бывший командир подводной лодки иеромонах Вениамин (Ковтун) и сейчас служит под водой.
Митрополит Иларион (Алфеев) пешком обходит пробку.
Самый известный батюшка-путешественник отец Феодор Конюхов – каких только видов транспорта не опробовал.
Даже живя в глухой деревне и пользуясь таким своеобразным «видом транспорта», священник Николай Уляхин совершает служение и не покидает своих прихожан.