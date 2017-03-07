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Не так страшен кит, или Во что еще может заиграться подросток

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Президент благотворительного фонда "Предание" Владимир Берхин - о нашумевшей игре "Синий кит" и реальных причинах суицидов среди подростков.
Не так страшен кит, или Во что еще может заиграться подросток
Владимир Берхин

Владимир Берхин

Ну давайте про синих китов поговорим. Не про тех, которые в океане, а про страшную игру, которая угрожает подросткам в интернете.

Эта игра может быть опасна. Постоянное муссирование темы самоубийства, неприятия окружающим миром, внимание к изнанке жизни, видео с шок-контентом  – всё это иногда доводит до беды. Подобные увлечения не повод для восторгов богатым внутренним миром подрастающего поколения. Есть ненулевая вероятность, что слишком впечатлительный ребёнок заиграется и выйдет в окно, выполняя задания “кураторов”.

Но этот же самый впечатлительный ребёнок может заиграться в массу других печальных вещей. Без доверительного контакта со взрослыми ему опасно буквально всё.

Он может заиграться в борьбу за идеалы и сесть в тюрьму, как Артур Рыно. Он может заиграться в экстремальный спорт и разбиться. Он может заиграться в любовь и это кончится ранней беременностью. Он может заиграться в тусовки и стать наркоманом. Подросток склонен заигрываться. В отличие от ребёнка, его уже не особенно контролируют родители, а сам он ещё не понимает пределов своих возможностей и запросто путает реальность и игру.

Игра опасна, но это несчастные дети идут в опасную игру, а не коварные кураторы внезапно сводят с ума счастливых. И ажиотаж  скорее мешает понять, что же, собственно, происходит в каждом конкретном случае.

Фото: Благотворительный фонд помощи душевнобольным dusha-fond.ru

Фото: Благотворительный фонд помощи душевнобольным dusha-fond.ru

Группы опасны, но не тем, на что грешат общественные организации и журналисты. Да, в этих группах происходит постоянное муссирование темы самоубийства, даются задания, связанные с самотравмированием. Но, возможно, кто-то помнит такое явление, как ныне практически исчезнувшая субкультура “эмо” – разве их не обвиняли в том же самом? Или разве не было попыток запретить роман Гёте “Страдания молодого Вертера” за “пропаганду суицида”? Были, и успешные, и Гёте даже пришлось переписывать книгу. Но эмо исчезли без следа, а Гёте преподают в школе.

А самоубийства были раньше и остались сейчас. Потому что не в субкультуре и группах дело.

Первое громкое упоминание “групп смерти” в большой прессе – это статья Галины Мурсалиевой, вышедшая в мае прошлого года. Само явление возникло чуть раньше – исследования связывают его с историей Ренаты Камболиной, погибшей в ноябре две тысячи пятнадцатого. Однако вот, например, статья за 2012 год, где рассказывается о том, что в России уровень подростковых самоубийств втрое выше среднемирового – и это без китов, f57 и Филиппа Лиса. Или вот цифры от 2014 года – из ста тысяч подростков себя убивают шестнадцать.  Ещё до всяких “групп смерти” я писал текст с просьбой помочь психологической службе для одиноких подростков, и перечислял тех, кого не спасли – этого парняи этого, и вот эту девушку. И этих девушек. И этого пацана.

Все эти дети убили себя не под влиянием загадочной интернет-игры. У их гибели были более прозаичные причины – несчастная любовь, злобная учительница, издевательства сверстников, непонимание и равнодушие родителей. Тогда это было как-то очевиднее. А сейчас, стоит случиться трагедии – взрослые дружно кидаются искать след “куратора”, тем самым отдаляясь, а не приближаясь к пониманию произошедшего. “Группы смерти” постепенно превращаются в универсальное объяснение. Причину любого подросткового самоубийства и вообще девиантного поведения видят во влиянии интернета, манипуляций неведомых “кураторов”, а причины очевидные – семья, школа, друзья, отношения с родителями – игнорируются.

И иногда это кончается совсем плохо.

Как было в Псковской области: когда мальчик и девочка сбежали от побоев родителей, устроив себе красивый финал с алкоголем, сигаретами, стрельбой по полиции, трансляцией происходящего в прямом эфире и гибелью во время штурма, виноватыми остались, по словам сенатора Мизулиной компьютерные игры, а с точки зрения детского психолога Соковни – неназванные секты. А не отчим, который бил девушку в присутствии её парня.

Фото: Благотворительный фонд помощи душевнобольным dusha-fond.ru

Фото: Благотворительный фонд помощи душевнобольным dusha-fond.ru

Это очень удобный подход: всегда проще свалить вину на безликий интернет и неведомое безымянное зло, что-нибудь по этому поводу  запретить и тем самым снять с себя любую ответственность за происходящее. Хотя любая “пропаганда суицида” уже запрещена в рунете с 2011 года, а с 2015 года запрещено писать о причинах самоубийства, и пока что эффекта от принятых мер не видно. Уж скорее наоборот: на бессмысленный и неработающий запрет сеть отреагировала скандалом с “Группами смерти”, работающими по принципу “всех не перевешаете”.

Когда человек решает убить себя, это означает буквально: жизнь не предложила мне ничего такого, что было бы лучше, чем смерть.

Может быть он неадекватен, может быть просто глуп, может быть в отчаянии – но он сделал именно такой выбор. И если сделал его подросток – значит, наш взрослый мир не показал ему лучшего будущего и более увлекательного настоящего. И никто из взрослых со всем нашим жизненным опытом, ресурсами, духовным наследием и уверенностью в правильности выбранного пути не захотел встать на место растущего человека и попытаться понять, что с ним происходит и куда он идёт. Да, возможно, анонимные кураторы в поисках “хайпа” подсказали ему именно такую дорогу – но почему никто из окружающих взрослых не показал ему путь ещё превосходнейший?

Ребенок должен знать, куда ему обратиться:

Всероссийская линия телефона доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122

Телефоны доверия в России: http://ratepp.ru/load/ http://telefon-doveria.ru/

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